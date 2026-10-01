Franco Colapinto busca recuperarse en Malasia: horarios del Gran Premio de Bahréin

Franco Colapinto volverá a competir este fin de semana con Alpine en el circuito de Sepang, en Malasia. El argentino buscará recuperarse del abandono en Azerbaiyán durante una competencia que conservará la denominación de Gran Premio de Bahréin pese al cambio de sede.

La actividad comenzará el viernes 2 de octubre y finalizará el domingo 4, con la carrera prevista para las 4 de la madrugada de Argentina. El programa incluye tres entrenamientos libres y una clasificación.

El calendario oficial de la Fórmula 1 confirma que esta será la decimosexta fecha de la temporada 2026. La categoría regresará a Sepang después de nueve años, ya que su última presentación allí fue en 2017.

Una oportunidad después del abandono en Bakú

El piloto argentino llega después de un cierre complicado en el Gran Premio de Azerbaiyán. En esa carrera debió abandonar tras un incidente en pista que también involucró a su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La próxima presentación le permitirá a Franco Colapinto buscar un mejor resultado en un trazado distinto al callejero de Bakú. Las prácticas serán la primera instancia para trabajar sobre la puesta a punto del Alpine.

Sepang combina largas rectas, frenadas exigentes y curvas de alta velocidad. A esas características se suman el calor, la humedad y la posibilidad de lluvias tropicales, factores que pueden modificar las condiciones durante las sesiones.

Por qué la competencia cambió de país

La carrera se trasladó a Malasia después de que la situación de seguridad en Medio Oriente obligara a modificar el calendario. Aunque se disputará en Sepang, mantendrá oficialmente el nombre de Gran Premio de Bahréin.

La Fórmula 1 y la Federación Internacional del Automóvil confirmaron la realización de la prueba entre el 2 y el 4 de octubre. La denominación oficial será Gran Premio de Fórmula 1 Gulf Air de Bahréin en Malasia 2026.

El circuito tiene una extensión de 5,543 kilómetros y la competencia está programada a 56 vueltas. Sepang fue sede del Gran Premio de Malasia entre 1999 y 2017, edición en la que se impuso Max Verstappen.

El cronograma completo en horario argentino

El viernes 2 de octubre, Franco Colapinto saldrá a pista para la primera práctica libre a la 1.30. El segundo entrenamiento comenzará a las 5, también durante la madrugada argentina.

El sábado 3 se disputará la tercera práctica libre a la 1.30. Más tarde, desde las 5, la clasificación determinará las posiciones de largada para la carrera.

La prueba principal comenzará el domingo 4 de octubre a las 4 de Argentina. Será el cierre de la actividad en Sepang, antes de la siguiente fecha del campeonato, prevista en Singapur del 9 al 11 de octubre.