Francisco Giusti, rumbo al Mundial de SUP: “Nos vamos a volver a ver las caras para defender la corona”

El paranaense Francisco Giusti se prepara para competir en el Mundial de Stand Up Paddle (SUP), que se desarrollará del 14 al 18 de octubre en Sabaudia, Italia, a unos 90 kilómetros de Roma. El deportista representará a Argentina y participará en las tres modalidades de la competencia: sprint, técnica y larga distancia.

En diálogo con Elonce, Giusti contó que se encontraba transitando los últimos días de preparación antes del viaje. “Estoy muy enfocado ya en lo último. El jueves que viene viajo a Italia para competir en el Mundial”, señaló.

El entrerriano explicó que desde su escuela viajarían cuatro representantes y que la delegación argentina estaría integrada por alrededor de 15 competidores provenientes de distintos puntos del país. “La verdad que estoy muy contento y con todas las esperanzas de dar lo mejor”, manifestó.

Cuatro días de competencia en Italia

Giusti detalló que el campeonato se extenderá durante cuatro jornadas y reunirá a representantes de numerosos países. “Se corren las tres disciplinas de este deporte, que son sprint, técnica y larga distancia”, explicó.

En sprint, los participantes competirán en series de ocho y los cuatro primeros avanzarán a las siguientes instancias hasta definir a los finalistas. Un formato similar se utilizará para la prueba técnica, mientras que la larga distancia se disputará durante la última jornada con una largada conjunta.

El paranaense explicó que el sprint consiste en 100 metros en línea recta y requiere máxima explosión, mientras que la prueba técnica contempla un recorrido entre ocho boyas con diferentes giros. En tanto, la larga distancia tendrá un circuito de 12 kilómetros, donde la resistencia será determinante.

El desafío de defender el título mundial

Giusti llegará a Italia con un antecedente destacado: en 2025 se consagró campeón mundial. Por ese motivo, reconoció que uno de sus grandes desafíos será volver a medirse con los principales exponentes internacionales.

“Ya más o menos conozco el nivel que hay en los competidores. Están todos fuertes. Los países que están dominando el deporte son Alemania, Japón y Tailandia. Nos vamos a volver a ver las caras para defender la corona”, afirmó.

Respecto de su preparación, aseguró que trabajó durante toda la temporada con la competencia internacional como uno de sus principales objetivos. “Trabajé todo el año, como vengo trabajando hace muchos años, pero siempre enfocado, con los objetivos claros, visualizando y cuidándome todo lo que puedo para llegar con todas las energías”, remarcó.

El deportista también recordó parte de su recorrido internacional y exhibió las medallas obtenidas en anteriores competencias. Además del campeonato mundial logrado en 2025, fue subcampeón en Sarasota, Estados Unidos, y consiguió preseas en campeonatos sudamericanos.

Los argentinos que viajarán al Mundial

Entre los representantes vinculados a Paraná, Giusti mencionó a Lucía Kenbowski, Juliet Duim y Sergio Cornejo. También destacó la participación de competidores de Rosario, Campana, San Isidro y Bariloche, entre otros puntos del país.

“Viajamos todos y nos encontramos allá. Estoy muy contento de que nos vamos a encontrar todos”, expresó sobre la delegación argentina que llegará a Italia.

Según explicó, el escenario de competencia estará ubicado en una zona de agua de mar resguardada y los circuitos serán delimitados con boyas. La delegación arribará primero a Roma y posteriormente se trasladará hacia Sabaudia para reconocer el lugar y coordinar los últimos detalles antes del inicio del Mundial.

El crecimiento del SUP en Paraná

Más allá del desafío internacional, Giusti destacó el fuerte crecimiento que experimentó el SUP en Paraná durante los últimos años. Señaló que en la ciudad se realizaron numerosos campeonatos argentinos y que cada vez más personas comenzaron a acercarse a la disciplina.

“Se hicieron 11 campeonatos argentinos acá en la ciudad. Eso marca muchísimo el nivel de crecimiento que tuvo, no solo en lo turístico, sino en lo competitivo”, sostuvo.

También destacó la expansión de las escuelas dedicadas a la actividad. Según indicó, actualmente existen alrededor de siete u ocho espacios de enseñanza en distintos puntos de Paraná y nuevos clubes comenzaron a incorporar la disciplina.

Francisco Giusti competirá en el mundial de SUP en Italia

“Es innumerable la cantidad de tablas que se han vendido y la gente que se ha sumado al río”, señaló Giusti, quien recordó que las primeras experiencias organizadas en la ciudad comenzaron hace aproximadamente una década.

Finalmente, destacó que la actividad permitió que numerosas personas comenzaran a vincularse con el río mediante una práctica recreativa y competitiva. “Hoy en día es un deporte que le abrió las puertas al río a la gente de manera segura y no para de crecer”, concluyó ante Elonce.