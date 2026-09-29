Micaela Maslein, del éxito argentino en los Suramericanos al Mundial de Canotaje de Gualeguaychú

La entrerriana Micaela Maslein cerró su participación junto a la Selección Argentina en los Juegos Suramericanos y ya se prepara para su próximo gran desafío: el Mundial de Canotaje Maratón que se disputará en Gualeguaychú, un acontecimiento inédito para la disciplina en el país. En diálogo con El Once Deportivo, repasó la experiencia reciente y contó cómo afronta la preparación para la competencia internacional.

El canotaje fue una de las disciplinas destacadas de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos, con 10 medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Para Maslein, además, se trató de una experiencia especial porque nunca había participado como atleta de una competencia de estas características.

“Fue una experiencia hermosa. Era mi primera experiencia en un Juego Suramericano como atleta. Tenía muchas expectativas y realmente fue como lo había imaginado”, destacó.

El balance de los Juegos Suramericanos

Maslein valoró especialmente la organización general de la competencia. “La organización de los Juegos fue increíble, fue muy buena. Nosotros, lo que vivimos en la Villa y todo el entorno, fue muy bueno”, aseguró.

Sin embargo, reconoció las dificultades que presentó el escenario utilizado para las pruebas de canotaje. Explicó que Argentina no contaba con una pista específica para desarrollar la competencia y que las condiciones de corriente, viento y presencia de camalotes generaron complicaciones.

“Las condiciones de corriente, de camalotes, de viento que había no son las normales. Creo que se le puso buena predisposición y buena onda y se hizo un buen evento”, consideró. Incluso recordó que una de las jornadas debió suspenderse por el fuerte viento, ya que resultaba imposible ingresar al agua con seguridad.

Las medallas y el crecimiento del equipo femenino

La palista también destacó la actuación del equipo femenino argentino, que consiguió cinco medallas durante los Juegos. Entre las protagonistas estuvo la también entrerriana Magdalena Garro, quien logró dos preseas doradas.

“Fue una alegría poder ver que ellas lo disfrutaron, que tuvieron un premio al final del año a todo el esfuerzo que vienen haciendo en este proceso duro que es entrenar”, expresó Maslein.

Además, destacó la combinación entre deportistas experimentadas y las jóvenes que comienzan a consolidarse en la Selección. Mencionó la trayectoria de Garro y Brenda Rojas, junto al crecimiento de nuevas integrantes como Paulina Barreiro.

“Juntas creo que venimos haciendo un buen equipo y ojalá eso nos lleve a ir cada vez más arriba y mejorar nuestro nivel”, afirmó.

El Mundial de Gualeguaychú, el próximo gran objetivo

Finalizados los Juegos Suramericanos, Maslein ya puso el foco en el Mundial de Canotaje Maratón que tendrá como escenario a Gualeguaychú. Allí competirá en K2 junto a Magdalena Garro.

Garro estuvo durante gran parte del año concentrada en las pruebas de velocidad y ahora debe adaptar su preparación a las exigencias del maratón. Maslein, en tanto, venía trabajando principalmente en K1 y ambas comenzaron a intensificar los entrenamientos juntas.

“Ahora tenemos que unirnos y coordinar un poco más. Ella está en Concepción, yo estoy acá; un fin de semana ella viene y otro yo voy, y así vamos intentando juntarnos”, explicó.

Ambas ya cuentan con experiencia juntas en esta modalidad. “Ya competimos una vez en un Mundial de Maratón y hemos remado muchas veces juntas”, recordó.

De una prueba de dos minutos a competir durante dos horas

Maslein explicó que las diferencias entre el canotaje de velocidad y el maratón son importantes. Mientras una prueba de velocidad puede durar menos de dos minutos, una competencia de maratón puede extenderse durante aproximadamente dos horas.

“Una es de resistencia y la otra de intensidad pura”, resumió. En el maratón, además de sostener el esfuerzo durante un período prolongado, los palistas deben dominar los acarreos y las transiciones entre el agua y la carrera a pie.

La entrerriana explicó que uno de los mayores desafíos es volver al bote y recuperar rápidamente el ritmo. “Cuando salís remando, tu cuerpo no entiende nada, porque estabas corriendo y ahora estás remando. Es una sensación muy rara”, graficó.

En el caso del K2, además, resulta fundamental la coordinación entre ambas integrantes. “Los botes de equipo a mí me encantan, pero llevan todo un desafío. No es solamente que las palas entren a tiempo, sino poder hacer caminar el bote, que deslice lo más que se pueda”, explicó.

Un Mundial histórico para Entre Ríos y Argentina

Para Maslein, que una competencia de esta magnitud se realice en Entre Ríos representa un hecho especial para el canotaje nacional.

“Es increíble, nunca pensado para nosotros. Argentina viene posicionándose muy bien a nivel mundial en lo que es maratón y por eso creo que de a poco se le fue mirando un poco más”, sostuvo.

La palista anticipó además una importante presencia de deportistas y público. El Mundial Elite estará acompañado previamente por la competencia Máster, lo que incrementará el movimiento durante toda la semana.

“En Argentina el deporte se vive con mucha pasión, tanto el que lo practica como el que lo va a ver. Creo que puede llegar a ser un evento muy lindo”, afirmó.

La altura del río y las alternativas previstas

Uno de los aspectos que se sigue de cerca es la altura del río. Maslein explicó que la competencia no corre riesgo de suspensión y que existen alternativas para adaptar el circuito si las condiciones impiden realizar las largadas y los acarreos desde la costa.

“Está todo dado para que podamos hacerlo o con marina o desde costa, pero que se pueda hacer bien”, señaló.

En ese sentido, remarcó que la modalidad maratón permite mayores adaptaciones que una pista tradicional de velocidad y que la logística internacional ya se encuentra en marcha.

“No se suspende. Estamos a pocos días y hay contrataciones, contenedores de botes que han venido; es una logística mundial”, sostuvo.

Una carrera especial junto a su padre

Antes de afrontar el Mundial Elite, Maslein tendrá además una experiencia particular en el Mundial Máster: competirá en K2 mixto junto a su padre, quien también está vinculado desde hace años al canotaje.

“Mi papá hace canotaje de toda la vida, fue entrenador del Paraná Rowing Club. Me pareció una linda experiencia y creo que va a ser muy lindo poder compartirlo”, contó.

Será una antesala especial para una semana que tendrá al canotaje internacional concentrado en Entre Ríos y a Maslein nuevamente como una de las representantes argentinas.

Tras los Juegos Suramericanos, la palista entrerriana ya cambió el foco: el próximo desafío será en casa, con Gualeguaychú como escenario de un Mundial histórico para el canotaje argentino.