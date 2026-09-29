Abren las inscripciones para el nivel inicial 2027: cómo realizar el trámite y elegir jardines

La preinscripción para el nivel inicial 2027 comenzará este jueves 1º de octubre en Entre Ríos y estará destinada a las familias cuyos niños ingresarán por primera vez a una institución educativa o cambiarán de establecimiento y no están comprendidos dentro de los criterios de prioridad.

El trámite se realizará mediante el Sistema de Administración de la Gestión Educativa (SAGE). Las familias podrán cargar los datos correspondientes y seleccionar hasta tres instituciones educativas. La convocatoria alcanza a establecimientos de gestión estatal y privada.

Una vez realizada la solicitud, el tutor recibirá por correo electrónico el comprobante de preinscripción. Posteriormente deberá esperar la confirmación del establecimiento elegido para formalizar el ingreso y presentar la documentación correspondiente. En los casos en los que las familias no puedan acceder a la modalidad virtual, cada institución deberá ofrecer otras alternativas para registrar las solicitudes.

Cuándo se confirmarán las vacantes

La confirmación de las vacantes para el nivel inicial 2027 se realizará durante noviembre. En aquellos establecimientos donde la cantidad de solicitudes supere los lugares disponibles, deberán efectuarse sorteos públicos y presenciales. Cada institución será responsable de informar la fecha y el lugar donde se desarrollará esa instancia.

Durante septiembre ya se realizó la etapa de preinscripción prioritaria para niñas y niños que concurren actualmente a las instituciones y para las familias contempladas en los criterios establecidos por el Marco Pedagógico y Normativo de Nivel Inicial. Además, se recordó que las salas de tres años tendrán prioridad en las Unidades Educativas de Nivel Inicial y jardines de infantes de escuelas primarias.

(GdER)

Para completar definitivamente la inscripción será necesario presentar el DNI y la documentación solicitada por cada establecimiento. La convocatoria fue oficializada mediante la Circular Nº 2/2026 para instituciones estatales y la Circular Nº 06/2026 para establecimientos privados.

Asimismo, quienes realicen por primera vez una preinscripción y ya tengan dentro de SAGE un perfil como agente o estudiante deberán solicitar la habilitación de un nuevo perfil como padre o tutor a través del correo sage.cge@entrerios.edu.ar.