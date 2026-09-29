Llegaron otros seis cazas F-16 al país y ya se recibió la mitad de los aviones comprados

Otros seis cazas F-16 adquiridos por Argentina a Dinamarca aterrizaron este martes en el Área Material Río Cuarto. Con este segundo lote, ya arribaron 12 de las 24 aeronaves incluidas en la operación.
Otros seis cazas F-16 Fighting Falcon adquiridos por Argentina a Dinamarca llegaron este martes al Área Material Río Cuarto, ubicado en Las Higueras, provincia de Córdoba. Las aeronaves aterrizaron desde las 18, luego de que el arribo sufriera demoras durante los últimos días.
La llegada generó expectativa entre los habitantes de la zona. Cientos de vecinos se acercaron a distintos puntos próximos al Área Material para observar el ingreso de los aviones, que realizaron vuelos a baja altura antes de completar el aterrizaje.
El segundo lote estuvo compuesto por cuatro F-16AM monoplaza y dos F-16BM biplaza. De esta manera, Argentina ya recibió 12 de los 24 aviones de combate contemplados en la adquisición acordada con Dinamarca para renovar las capacidades de la Fuerza Aérea Argentina.
🇦🇷 | Así llegaba, hace instantes, la segunda tanda de Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon de la Fuerza Aérea Argentina al Área Material Río IV, provincia de Córdoba.💪🇦🇷 Luego de un largo viaje desde Dinamarca, con escalas en la Base Aérea de Zaragoza, la Base Aérea de… pic.twitter.com/AkCLYh5TmK— Fuerzas Armadas Argentinas 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 (@FAArgentinas) September 29, 2026
Argentina ya recibió la mitad de los F-16 adquiridos
Los primeros seis F-16 habían arribado al país en diciembre de 2025. Con las seis unidades que aterrizaron este martes, se completó la entrega de la mitad de las aeronaves previstas dentro del acuerdo.
[AHORA] Así fue la llegada de los 6 nuevos F-16 de la Fuerza Aérea a Córdoba: completaron su traslado desde Dinamarca. https://t.co/xHM8WmvFMa pic.twitter.com/9jxHoRAVXk— ElCanciller.com (@elcancillercom) September 29, 2026
La compra contempla un total de 24 F-16 usados de origen estadounidense que prestaron servicio en la Real Fuerza Aérea Danesa. La incorporación forma parte del proceso destinado a recuperar la capacidad de combate supersónico de la Fuerza Aérea Argentina, publicó Ciudadano News.
El Área Material Río Cuarto volvió a convertirse así en escenario de la recepción de las aeronaves. El establecimiento militar ubicado en Las Higueras tiene un papel central en las tareas técnicas y logísticas vinculadas con la incorporación del nuevo sistema de armas.