El mensaje del arzobispo en la procesión de San Miguel: “Nos cuida las espaldas”

El arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, acompañó este martes la procesión en honor a San Miguel Arcángel, patrono de Entre Ríos, que recorrió las calles de la capital provincial con la participación de numerosos fieles, sacerdotes y autoridades. Durante la celebración, destacó ante Elonce la importancia de la fecha y el mensaje de unidad que representa.

Mientras la columna avanzaba por calle Laprida, Martín explicó que la festividad trascendió a Paraná debido a que San Miguel Arcángel es patrono de las tres diócesis de Entre Ríos.

“Nos unimos a toda la provincia celebrando al mismo patrono, porque es patrono de las tres diócesis. Eso, por un lado, es abrazar a toda la provincia”, expresó el arzobispo.

“San Miguel nos cuida las espaldas”

Martín también se refirió al significado religioso de la figura del Arcángel y resaltó especialmente su carácter de protector y custodio.

Comenzó la procesión en honor a San Miguel Arcángel en Paraná

“San Miguel nos cuida las espaldas. Creo que es una manera de recibir lo que Dios nos quiere acercar a través de este custodio, que se hace servidor suyo y servidor también con nosotros para cuidarnos”, manifestó a Elonce.

El arzobispo consideró que ese mensaje adquirió especial relevancia frente a las dificultades para construir vínculos y mantener la unidad entre las personas.

Un llamado a “unir corazones”

Al ser consultado sobre la importancia de San Miguel para los fieles en el contexto actual, Martín puso el foco en la necesidad de superar las divisiones.

“Creo que siempre, en estos momentos donde a veces una de las cosas que más cuesta es unir corazones, en la lucha contra el diablo, contra el que divide, es un ejemplo y es una ayuda, una gracia grande que nos defienda”, sostuvo.

La procesión reunió a fieles, sacerdotes y autoridades, quienes acompañaron la imagen del patrono provincial por las calles cercanas a la parroquia San Miguel Arcángel.

Las actividades continuaron con la misa central prevista frente al templo como parte de los actos principales por la festividad del 29 de septiembre, fecha dedicada a San Miguel Arcángel.