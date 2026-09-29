Confirman que el niño afectado por el incendio de una vivienda en Paraná evoluciona favorablemente

El niño de ocho años que debió ser hospitalizado tras el incendio de una vivienda en el barrio Paraná XIV evoluciona favorablemente. Fuentes cercanas a la familia se comunicaron con Elonce este martes 29 de septiembre y confirmaron que el menor se encuentra estable, aunque continúa bajo tratamiento por la inhalación de humo.

El siniestro ocurrió el lunes por la noche en una casa ubicada sobre la cortada Ferrarotti, en inmediaciones de la Escuela Marcelino Román. Las llamas destruyeron por completo el inmueble y dejaron a sus ocupantes prácticamente sin pertenencias.

En la vivienda residían un matrimonio, el pequeño de ocho años y una bebé de apenas 17 días. Mientras la familia atraviesa las consecuencias del hecho, vecinos del sector organizaron una campaña para reunir artículos de primera necesidad.

El estado de salud del menor

La información brindada a Elonce por personas cercanas a la familia señala que el niño se encuentra bien y presenta una evolución favorable. No obstante, sigue recibiendo tratamiento por la exposición al humo durante el incendio.

El lunes por la noche, Corina Godoy, referente del merendero Los Gurises del XIV, había confirmado que el pequeño fue trasladado a un centro asistencial y quedó internado. “Ahora en este momento el nene está en el hospital porque, por lo que nos dijeron, había inhalado humo, así que lo dejaron internado”, explicó entonces.

La actualización de este martes aporta tranquilidad sobre su evolución, aunque no se informó una fecha de alta. Su continuidad bajo atención médica dependerá de las evaluaciones de los profesionales que lo asisten.

La vivienda quedó destruida por el incendio

Durante la emergencia trabajaron dos dotaciones de Bomberos, con la colaboración de vecinos que acudieron al lugar. Pese a la intervención, el incendio provocó daños totales en la casa, que quedó inhabitable.

“Han perdido absolutamente todo, todo, todo”, lamentó Godoy al describir la situación de la familia. La magnitud de las pérdidas motivó que el merendero comenzara a recibir donaciones para ayudar a los damnificados.

Inicialmente, vecinos habían ofrecido un lugar cercano para que los cuatro integrantes pudieran pasar la noche. Sin embargo, la hospitalización del menor modificó esos planes: el padre se trasladó con la bebé al centro de salud para reunirse con la madre, quien debía amamantarla.

Continúa la campaña solidaria para la familia

El merendero Los Gurises del XIV mantiene la recepción de elementos indispensables para quienes perdieron su hogar. Entre las principales necesidades se encuentran ropa, calzado, colchones, frazadas y leche maternizada para la recién nacida.

Las donaciones pueden acercarse a Juan Manuel de Rosas, peatonal Ferrarotti, departamento 5, barrio Paraná XIV, donde funciona el espacio comunitario que coordina la ayuda.

“Yo sé que Paraná es muy solidario, Paraná XIV también, con todos los vecinos, así que pido que ayuden a esta gente”, expresó Godoy. Mientras continúa la asistencia al menor, la colaboración de la comunidad busca acompañar a la familia ante la pérdida de su vivienda y sus pertenencias.