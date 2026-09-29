Seis rutas provinciales y un acceso registran un 62% de ejecución en las obras de reparación

Las obras de recuperación de seis rutas provinciales y el acceso a Tres Bocas, en Entre Ríos, alcanzaron un avance superior al 62%, según informó la Dirección Provincial de Vialidad. El proyecto comprende 469 kilómetros de la red vial y se ejecuta con financiamiento provincial.

Los trabajos forman parte del Grupo I de bacheo y cuentan con una inversión superior a los 37.000 millones de pesos. Las intervenciones incluyen reparaciones de calzada, acondicionamiento de banquinas y mejoras en la infraestructura complementaria de distintos corredores de la provincia.

El objetivo es mejorar las condiciones de circulación tanto para los usuarios particulares como para el transporte vinculado con la producción. Las tareas se distribuyen entre los departamentos Paraná, Diamante, Victoria, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychú, Uruguay e Islas del Ibicuy.

Las rutas provinciales comprendidas en las obras

Uno de los corredores incluidos es la ruta provincial 11, desde la rotonda de Oro Verde hasta su conexión con la ruta nacional 12, en Gualeguay. El proyecto contempla además la recuperación del acceso a Tres Bocas desde esa misma vía provincial.

También se interviene la ruta provincial 16, entre las rutas nacionales 12 y 14, y la ruta provincial 20, en el tramo comprendido entre la ruta provincial 39 y la ruta nacional 14. Ambas forman parte de la red de conexiones utilizadas para desplazamientos regionales y transporte de cargas.

El plan se completa con la ruta provincial 26, entre Victoria y Nogoyá; la ruta 45, desde la ruta nacional 12 hasta Ibicuy; y la ruta 51, en los tramos Larroque-kilómetro 8,2 y Parera-Urdinarrain.

Los trabajos que se realizan sobre las calzadas

Entre las intervenciones previstas se encuentra el bacheo superficial con mezcla asfáltica en caliente, destinado a reparar sectores deteriorados del pavimento. También se ejecuta bacheo profundo con incorporación de cemento en los puntos que requieren una intervención sobre la estructura del camino.

Las tareas comprenden el sellado de fisuras y el fresado de deformaciones de la calzada. A su vez, se realiza el calzado de banquinas para acondicionar los laterales y mejorar las condiciones de circulación.

El proyecto incluye reparaciones de barandas en puentes, trabajos sobre alcantarillas de hormigón, colocación de señalización vertical y demarcación horizontal. Estas intervenciones complementan la recuperación del pavimento en los distintos tramos.

Una intervención sobre 469 kilómetros de la red vial

Las mejoras abarcan corredores que conectan localidades y zonas productivas de ocho departamentos. Según Vialidad, la recuperación de estas rutas busca facilitar el desplazamiento de vehículos particulares y del transporte de mercaderías.

El avance informado, superior al 62%, corresponde al conjunto del Grupo I de bacheo. La comunicación oficial no precisa el porcentaje de ejecución individual de cada tramo ni establece una fecha de finalización para la totalidad de los trabajos.

Con distintos frentes de obra en desarrollo, la provincia continúa la intervención sobre los 469 kilómetros contemplados en el proyecto, que combina reparaciones del pavimento con mejoras en los elementos de seguridad y drenaje de la red vial.