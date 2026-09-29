Selección Argentina: la posible formación ante Bolivia y la única duda de Lionel Scaloni

La Selección Argentina enfrentará este miércoles 30 de septiembre a Bolivia, desde las 21, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Lionel Scaloni comienza a definir el equipo para el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA y, de acuerdo con las pruebas realizadas, mantendría una sola incógnita en la formación titular.

El entrenador prepara una alineación con novedades en los laterales, cambios obligados en el mediocampo y una dupla ofensiva integrada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez. La principal duda pasa por la inclusión de Valentín Barco o Franco Mastantuono, quienes aparecen como alternativas para completar el once.

El encuentro será una oportunidad para observar variantes después del Mundial 2026. La convocatoria incluye futbolistas que buscan consolidarse dentro del seleccionado y otros que regresan al equipo, en el comienzo de una serie de compromisos que continuará frente a Burkina Faso y Benín.

Los cambios que prepara Scaloni en la defensa

Emiliano “Dibu” Martínez ocuparía el arco de la Selección Argentina, mientras que la defensa presentaría modificaciones en ambos costados. Agustín Giay se perfila para jugar como lateral derecho y Facundo Medina sería el encargado de cubrir el sector izquierdo.

La zaga central estaría conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, quienes compartirían la última línea. De esta manera, Scaloni apostaría por una defensa con dos futbolistas experimentados en el centro y nuevas alternativas por las bandas.

Una de las ausencias sería Nicolás Tagliafico, quien continúa entrenándose de manera diferenciada. Su situación abre la posibilidad de que Medina vuelva a desempeñarse como lateral izquierdo, aunque su posición habitual es la de marcador central.

La única incógnita en el mediocampo

En la mitad de la cancha aparecen como titulares Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Nicolás Paz. Palacios ingresaría en reemplazo de Enzo Fernández, quien debe cumplir un partido de suspensión tras su expulsión en la final del Mundial 2026 frente a España.

La decisión pendiente es el último integrante del mediocampo. Valentín Barco y Franco Mastantuono compiten por ese lugar, con características diferentes que le permitirían al cuerpo técnico modificar la distribución de los jugadores y el funcionamiento ofensivo.

Por el momento, Scaloni no confirmó cuál de los dos estará desde el arranque. La definición podría llegar después de la última práctica, en la que el entrenador terminará de ajustar los movimientos y las sociedades previstas para enfrentar al conjunto boliviano.

Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirían el ataque

La ofensiva de la Selección Argentina estaría integrada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez. Ambos delanteros se perfilan para comenzar juntos, en una variante que permitiría observar su funcionamiento como dupla desde el inicio del encuentro.

La posible formación es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Después del partido frente a Bolivia, Argentina continuará su preparación el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, desde las 21, en el Monumental. El último compromiso será el martes 6, a las 20, contra Benín, también en la cancha de River, en el encuentro anunciado como la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.