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Gasly habló de su relación con Colapinto tras el choque: “Todo se trata de respeto”

El francés aceptó las disculpas de Colapinto, aunque reconoció su malestar por los puntos perdidos y aseguró que Alpine dejará atrás el incidente.

29 de Septiembre de 2026
Gasly habló de Colapinto tras el choque
Gasly habló de Colapinto tras el choque

El francés aceptó las disculpas de Colapinto, aunque reconoció su malestar por los puntos perdidos y aseguró que Alpine dejará atrás el incidente.

El piloto francés Pierre Gasly señaló que el “respeto” será una condición clave para poder desarrollar la buena relación con Franco Colapinto en la escudería Alpine de Fórmula 1, tras ser consultado por el incidente ocasionado por el argentino en el Gran Premio de Azerbaiyán.

 

En esa carrera, el accionar de Colapinto provocó que chocara contra su monoplaza y dejara fuera de la carrera a los dos pilotos del equipo, además de Lando Norris, de McLaren. Tras ello, el piloto de Pilar pidió disculpas de inmediato, algo que el francés aceptó pero que aclaró su malestar.

 

Además, ambos integrantes de la estructura francesa sumaron un tenso final en la carrera anterior de Madrid, cuando el argentino fue obstaculizado por su compañero al final mientras luchaba por mantener detrás a Oscar Piastri.

Todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible. Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil. Tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada”, afirmó.

 

“Y el ritmo fue excelente, manteniéndonos a la par de Lewis (Hamilton) y Lando durante la mayor parte de la carrera. Teníamos una ventaja de 14 o 15 segundos sobre el pelotón del medio, así que creo que hay muchos aspectos positivos para rescatar. Pero todavía me cuesta procesar el resultado y el hecho de que tuviéramos a los dos autos en los puntos. Y al final, Racing Bulls nos superó por una gran cantidad de puntos”, apuntó el primer piloto de Alpine.

En tanto, Gasly se mostró optimista y se ilusionó con superar a los Racing Bulls. “No fue un día ideal. Pero sí, estoy seguro de que vamos a dejar esto atrás. Lamentablemente, hoy perdimos puntos, y espero que podamos recuperarlos de acá hasta el final del año”, sintetizó.

Temas:

Franco Colapinto Pierre Gasly alpine Fórmula 1 F1 Gran Premio de Azerbaiyán
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