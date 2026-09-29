“Paraná ama la pizza”: los locales que su suman a la propuesta gastronómica de este martes

La ciudad vivirá una nueva edición de “Paraná ama la pizza”. Será este martes, de 20 a 24 horas con más de 20 locales adheridos y descuentos del 50% en pizzas seleccionadas.
Este martes de 20 a 24 horas, se realiza una nueva edición de "Paraná Ama la Pizza", con más de 20 locales adheridos que ofrecerán el 50% de descuento en pizzas seleccionadas para consumo en el local.
La propuesta es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná junto al Ente Mixto de Turismo para promover el sector.
El subsecretario de Turismo y Presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, puso en relieve la acción: “Es un programa que tiene el propósito de movilizar los establecimientos gastronómicos y dinamizar la economía en un momento del mes donde es necesario, y nosotros, del Estado Municipal, hacemos eco de las palabras de la intendenta Rosario Romero intentando ser un Estado facilitador”.
Por su parte, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), Marcelo Barsuglia, se refirió al éxito de esta propuesta: “La gente sale motivada porque el 50% de descuento es una buena herramienta. Se trata de una acción para que la gente se junte y pase un buen momento”.
Los locales adheridos a Paraná Ama la Pizza
Los establecimientos gastronómicos asociados venderán pizza seleccionadas de su menú del día, con un descuento del 50 %. La modalidad no incluye delivery y puede abonarse con cualquier medio de pago. Habrá opciones sin tacc.
La Bartola Bar
Urquiza 494 (y Ferré)
Las Vegas Pizzería (opción Sin Tacc)
Buenos Aires 499
Pizzeria Popular Suc Corrientes
Corrientes y Nogoyá
Lennox Bar (solo Sin Tacc)
Direccion: Arturo Illia 488
El Estribo Resto Bar
Irigoyen 593
El Estribo Choperia
Italia 255
El estribo coffee bar
La Rioja 153
Bar Maipú
Maipú y Perón
Maipú San Juan
San Juan 606 esquina Victoria
Maipú América
Av Américas 2130
Pizza Paraná
Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó
El Rey de la Paponia
Hipólito Yrigoyen 10
Flamingo Paraná
Urquiza y Peatonal San Martín
Pasaje 501
Alameda de la Federacion 501
Plaza Gambrinus
Av.Laurencena y Acuerdo de San Nicolás
El Refugio Restó
Juan Báez 745
Live Rock Pizza & Restó
25 de Mayo y Peatonal San Martín
Nogaró Pizzeria
Av. Ramírez y Nogoyá
Iberico Bar
Dirección: Victoria 407
La Cantina del Barrio
Blas Pareras 2507
Jardines del Triangular Patio Cervecero
Los Cisnes 2660. BºEl Triangular, Oro Verde
Liverpool City Restó
Alameda de la Federación 419
Río Restó Bar
Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275