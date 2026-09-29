“Paraná ama la pizza”: los locales que su suman a la propuesta gastronómica de este martes

Este martes de 20 a 24 horas, se realiza una nueva edición de "Paraná Ama la Pizza", con más de 20 locales adheridos que ofrecerán el 50% de descuento en pizzas seleccionadas para consumo en el local.

La propuesta es impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná junto al Ente Mixto de Turismo para promover el sector.

El subsecretario de Turismo y Presidente del EMPATUR, Agustín Clavenzani, puso en relieve la acción: “Es un programa que tiene el propósito de movilizar los establecimientos gastronómicos y dinamizar la economía en un momento del mes donde es necesario, y nosotros, del Estado Municipal, hacemos eco de las palabras de la intendenta Rosario Romero intentando ser un Estado facilitador”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP), Marcelo Barsuglia, se refirió al éxito de esta propuesta: “La gente sale motivada porque el 50% de descuento es una buena herramienta. Se trata de una acción para que la gente se junte y pase un buen momento”.

Los locales adheridos a Paraná Ama la Pizza

Los establecimientos gastronómicos asociados venderán pizza seleccionadas de su menú del día, con un descuento del 50 %. La modalidad no incluye delivery y puede abonarse con cualquier medio de pago. Habrá opciones sin tacc.

La Bartola Bar

Urquiza 494 (y Ferré)

Las Vegas Pizzería (opción Sin Tacc)

Buenos Aires 499

Pizzeria Popular Suc Corrientes

Corrientes y Nogoyá

Lennox Bar (solo Sin Tacc)

Direccion: Arturo Illia 488

El Estribo Resto Bar

Irigoyen 593

El Estribo Choperia

Italia 255

El estribo coffee bar

La Rioja 153

Bar Maipú

Maipú y Perón

Maipú San Juan

San Juan 606 esquina Victoria

Maipú América

Av Américas 2130

Pizza Paraná

Hipólito Yrigoyen 407. Esq Carbó

El Rey de la Paponia

Hipólito Yrigoyen 10

Flamingo Paraná

Urquiza y Peatonal San Martín

Pasaje 501

Alameda de la Federacion 501

Plaza Gambrinus

Av.Laurencena y Acuerdo de San Nicolás

El Refugio Restó

Juan Báez 745

Live Rock Pizza & Restó

25 de Mayo y Peatonal San Martín

Nogaró Pizzeria

Av. Ramírez y Nogoyá

Iberico Bar

Dirección: Victoria 407

La Cantina del Barrio

Blas Pareras 2507

Jardines del Triangular Patio Cervecero

Los Cisnes 2660. BºEl Triangular, Oro Verde

Liverpool City Restó

Alameda de la Federación 419

Río Restó Bar

Darsena del puerto de Paraná, Pres. Dr. Raúl R. Alfonsín 275