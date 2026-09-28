Juan Rossi respondió a las acusaciones y alertó por la manipulación de videos en redes

Juan Rossi respondió tras la polémica en redes sociales que se generó por la viralización de un video correspondiente a una sesión de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. El legislador provincial negó haber consumido drogas en el recinto y sostuvo que las imágenes fueron utilizadas para instalar una acusación falsa en su contra.

La controversia surgió a partir de un fragmento de una sesión en el que Rossi aparece en su banca manipulando una lapicera. Según relató el diputado, posteriormente se incorporaron textos al video que sugerían un supuesto consumo de drogas y el contenido comenzó a circular por las redes sociales.

“Manipularon un video y le anexaron texto por el lado de falopero, drogadicto. Rápidamente se viralizó”, sostuvo Rossi durante una entrevista con Elonce. Según explicó, el contenido comenzó a circular desde una cuenta de X, la red social anteriormente denominada Twitter.

Rossi decidió realizarse un examen toxicológico

Frente a la repercusión alcanzada por las acusaciones, Rossi decidió someterse a un estudio. El legislador contó que lo hizo después de participar de una extensa sesión en la Cámara de Diputados y posteriormente difundió públicamente los resultados.

“Ni bien terminé, como prometí, fui y me hice un estudio que se llama screening, sobre drogas de abuso. No me hice solo de cocaína, que es de lo que se me acusaba en las redes sociales, sino de todas las sustancias que me podían medir”, explicó.

Rossi precisó que el procedimiento se realizó mediante una muestra de orina y destacó que fue tomada en el mismo lugar donde se practicó el análisis. “En mi caso fue una muestra de orina y me la hice in situ, en el lugar, con el profesional”, indicó.

“No me drogo ni me estaba drogando”

El diputado aseguró que decidió hacer público el resultado para responder directamente a las acusaciones que habían circulado. “Mostré rápidamente los resultados a la ciudadanía para aclarar que no me drogo ni me estaba drogando y nunca me drogué. No es mi mundo, no forma parte de mi mundo el consumo de ese tipo de sustancias”.

Consultado acerca de quién podría estar detrás de la publicación, Rossi reconoció que no tiene elementos para identificar a los responsables. “La razón exacta no la tengo, pero creo que tiene que ver un poco con posicionamientos públicos que hemos tenido los últimos meses, sobre todo en la ciudad de Paraná, en la provincia también”.

En ese punto, vinculó su interpretación con diferentes temas sobre los que viene trabajando políticamente. “Decimos cosas que no se dicen. Le ponemos voz, vamos a los territorios y hablamos con gente que muchas veces no es escuchada”, expresó.

Los temas que Rossi vinculó con su exposición pública

Entre las problemáticas que enumeró se encuentran el abastecimiento de agua en distintos barrios de Paraná, las descargas cloacales al río, la situación de la Bajada Núñez y el estado del Parque Mutio.

“El tema del agua en Paraná es grave, hay muchos barrios. Vamos semanalmente con ese tema. El tema de las cloacas también, las descargas cloacales al río Paraná sin previo tratamiento también es un problema”, enumeró.

Sin embargo, Rossi aclaró que no puede establecer una vinculación directa entre esos posicionamientos y la publicación del video. “No tengo la relación causal exacta, es muy difícil, sobre todo en el mundo de las redes sociales, pero sí está claro que hay un contexto político”.

Su preocupación por las campañas en redes sociales

El diputado manifestó además su preocupación por la posibilidad de que episodios similares se repitan a medida que avance el calendario político. “A medida que avance, que pase el año y que nos acerquemos a las elecciones, este tipo de campañas van a ser peores. Espero que me equivoque”.

En ese sentido, advirtió sobre las herramientas tecnológicas disponibles para alterar contenidos y hacerlos circular rápidamente. “Es muy fácil hoy en día, no se necesita una gran estructura. Esta posibilidad de manipular voces, textos, imágenes, chats y videos es muy sucia y te pone rápidamente a la defensiva”.

Rossi consideró que este tipo de situaciones también pueden afectar a las instituciones. “Esto fue en una sesión en vivo en la Cámara de Diputados. También afecta a los diputados, afecta al cuerpo, a todos”, remarcó.

La propuesta de realizar estudios voluntarios

A partir de lo sucedido, el legislador también se refirió al debate acerca de la posibilidad de realizar análisis de detección de drogas a dirigentes y candidatos. Rossi planteó que no es necesario esperar una normativa para someterse a ese tipo de estudios.

“Yo planteé que no hacía falta tener una ley, que tranquilamente uno de manera voluntaria puede ir a hacerlo. Invitaba al resto a que lo hagan”, expresó.

“No necesita ser obligatorio. Uno voluntariamente se lo puede hacer rápido”, añadió al explicar la postura que planteó durante el debate posterior a la controversia.

El futuro político de Rossi

Consultado sobre si continuará trabajando de la misma manera después de lo ocurrido, Rossi aseguró que la situación no modificará su actividad. Sobre una eventual candidatura, en cambio, evitó adelantar definiciones.

“El Partido Socialista tendrá que hacer su congreso. Nos falta información todavía. Hay que ver si se desdoblan o no las elecciones, si están presentes o no las PASO”, señaló.

Finalmente, sostuvo que las decisiones llegarán cuando exista mayor claridad respecto del escenario electoral. “Cuando tengamos el escenario electoral un poco más claro, seguramente hacia fin de año el Partido Socialista, sus congresales, va a resolver el marco de alianzas. Después quedarán más adelante los candidatos”.