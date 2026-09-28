Paro universitario de 72 horas: docentes reclaman un aumento salarial del 35%

Los docentes de las universidades nacionales realizarán un paro de 72 horas desde este miércoles 30 de septiembre y hasta el viernes 2 de octubre, en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una recomposición salarial. La medida fue definida por CONADU Histórica en confluencia con CONADU.

En Paraná, Laura Naput, docente y secretaria gremial del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Docentes Universitarios (Sitradu), explicó a Elonce los motivos de la protesta y puso el foco en la resolución judicial que intimó al Gobierno nacional a cumplir con la normativa.

“La novedad en este caso es que efectivamente la Justicia esta vez le dio un ultimátum al Gobierno. Le dijo que tiene hasta el 30 de este mes para ejecutar toda la deuda”, afirmó Naput. La Justicia intimó al Ejecutivo a cumplir de manera total una cautelar que ordenó aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, vinculados con la actualización de los salarios universitarios y las becas estudiantiles.

El reclamo salarial de los docentes universitarios

Naput sostuvo que, según los cálculos del sector, el cumplimiento de la normativa implicaría una importante recomposición de los ingresos. “Hoy por hoy significa un aumento del 35%”, señaló durante la entrevista.

A nivel nacional, las organizaciones gremiales situaron la recomposición pendiente en 33,4% sobre los últimos haberes, además de reclamar las actualizaciones posteriores correspondientes.

La dirigente explicó que el deterioro salarial se arrastra desde el comienzo de la actual gestión nacional. “El atraso tiene que ver con los primeros meses de este Gobierno, en diciembre de 2023 y los tres primeros meses de 2024, donde tuvimos inflación altísima y nosotros no percibimos un peso de aumento. Desde entonces venimos con ese atraso salarial”, expresó.

“Hoy significa un 35% de aumento”

Para dimensionar el impacto de la situación, Naput brindó como ejemplo el ingreso de un docente universitario con dedicación parcial.

“Un joven con una dedicación parcial, que tenga 10 años de antigüedad, con todo lo que supone ser docente en la universidad, cobra alrededor de 500.000 pesos con el último aumento”, indicó.

“Hoy, en nuestros bolsillos, significa un 35% de aumento. Por supuesto que para nosotros es muy importante, siempre considerando salarios de miseria”, sostuvo la secretaria gremial de Sitradu.

La intimación judicial al Gobierno

El conflicto tiene como uno de sus puntos centrales una resolución del juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N°11, quien consideró que no existía un cumplimiento total de la cautelar y estableció un plazo de cinco días para hacerlo. También advirtió sobre la posibilidad de aplicar multas por cada jornada de demora. El Gobierno, por su parte, sostiene que ya dio cumplimiento a la medida y anunció que apelará la nueva resolución.

“Vamos a ver qué pasa. Nosotros creemos que esta vez el Gobierno ya no tiene ningún tipo de changüí en el marco de la ley”, manifestó Naput, al referirse al vencimiento del plazo judicial.

La gremialista también sostuvo que la medida judicial alcanza a las becas universitarias. “Significa un aumento inmediato en los salarios de los trabajadores docentes y no docentes, además de un aumento de las becas universitarias”, explicó.

Tres días de paro en las universidades

La medida de fuerza comenzará el miércoles 30 de septiembre y continuará el jueves 1º y viernes 2 de octubre. Los gremios nacionales reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición de los salarios.

Docentes universitarios anunciaron un paro nacional de 72 horas

Durante la entrevista se aclaró que el paro anunciado corresponde a los docentes universitarios. Los trabajadores no docentes habían realizado acciones gremiales durante la semana anterior.

Naput adelantó además que desde Sitradu preparaban una asamblea para analizar la continuidad del reclamo. “Ahora se está votando el día de una asamblea, que no sabemos si va a ser el miércoles o el jueves, pero lo vamos a difundir en la página de Instagram del sindicato”, concluyó en diálogo con Elonce.