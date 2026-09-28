Festival Trama Viva: estudiantes de UNER organizan jornada solidaria para que sus compañeros puedan seguir estudiando

Estudiantes de la Tecnicatura en Gestión Cultural de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) organizaron el Festival Trama Viva, una propuesta cultural y solidaria destinada a recaudar fondos para compañeros que atraviesan dificultades económicas para continuar sus estudios.

La iniciativa surgió ante la situación de alumnos que viven fuera de Paraná y deben afrontar importantes gastos de traslado para asistir a las clases presenciales.

Algunos, incluso, dejaron de cursar a mitad de año porque ya no podían sostener esos costos, según explicaron las estudiantes Anabela y Morena a Elonce.

“Frente a las dificultades económicas que hacen difícil la continuidad de la trayectoria universitaria de estos compañeros, decidimos afrontarlo desde la tecnicatura para la organización de este festival”, explicaron. La intención, agregaron, fue “no pensarlo desde una manera aislada, sino crear algo colectivamente”.

Por qué eligieron el nombre Trama Viva

El festival también permitió a los estudiantes poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la carrera. En un primer momento evaluaron realizar una colecta o un sorteo, pero finalmente decidieron organizar una propuesta cultural abierta a toda la comunidad.

“Queríamos poner en práctica estos conocimientos, entonces dijimos: ‘Bueno, hagamos algo para poder ayudarlos y recaudar fondos’”, contaron.

El nombre Trama Viva surgió de la intención de reunir experiencias, miradas y diferentes expresiones culturales. “Es poder tramar todas las experiencias, las visiones y también las diferentes propuestas artísticas. Que cada quien haga su aporte y así se vaya armando algo”, explicaron.

Compañeros que dejaron de cursar por no poder viajar

Las estudiantes señalaron que entre los afectados hay alumnos provenientes de Concepción del Uruguay, Feliciano y Nogoyá, algunos de los cuales tuvieron que interrumpir el cursado durante el año porque no podían continuar afrontando los traslados.

La carrera tiene una modalidad semipresencial. Los alumnos cursan presencialmente todos los viernes, tienen actividades algunos jueves y completan otras instancias mediante el campus virtual de la facultad.

Sin embargo, para quienes viven lejos de Paraná, cada jornada presencial implica gastos de combustible, pasajes, alojamiento, comida y material de estudio.

Según explicaron durante la entrevista, solamente un traslado puede representar entre 60.000 y 80.000 pesos, dependiendo de la modalidad utilizada.

“Se pudo sostener, pero a medida que va pasando el tiempo todo va subiendo, tanto los pasajes como los lugares y también los gastos extras”, señalaron.

Un festival gratuito con música, libros y talleres

El Festival Trama Viva se realizará el jueves 1º de octubre, de 18 a 23, en la Plaza San Miguel de Paraná, con entrada libre y gratuita.

La programación incluirá propuestas musicales de rock, folklore y rap, además de presentaciones de libros, espacios de diálogo, talleres y diferentes expresiones artísticas.

Festival trama viva: estudiantes de la uner impulsan una propuesta solidaria

Las organizadoras destacaron especialmente el carácter solidario de quienes aceptaron participar. “Empezamos a buscar y nadie cobra nada”, remarcaron sobre los artistas, talleristas y colaboradores que se sumaron a la iniciativa.

Cómo colaborar con los estudiantes

Aunque el acceso al festival será gratuito, quienes quieran contribuir podrán realizar aportes voluntarios mediante una “gorra virtual”. El alias informado por las organizadoras es trama.vviva.2026, a nombre de María Luisa Acevedo, una de las estudiantes de la carrera.

Durante la jornada también habrá servicio de cantina, cuya recaudación contribuirá al mismo objetivo solidario.

“Las expresiones artísticas y toda la parte cultural son abiertas al público y gratuitas, pero si quieren hacer un aporte, bienvenido sea”, explicaron las estudiantes.

Además, quienes quieran conocer la grilla completa y las novedades de la jornada pueden consultar la cuenta de Instagram @festivaltramaviva.

“Decidimos afrontarlo desde la tecnicatura”

Anabela y Morena remarcaron que la propuesta nació a partir de una preocupación concreta: evitar que las dificultades económicas impidan que sus compañeros puedan completar el tramo final de la carrera.

En lugar de abordar cada situación individualmente, los estudiantes decidieron convertir la necesidad en una experiencia colectiva y vinculada directamente con la formación que están transitando.

Así, Trama Viva reunirá cultura y solidaridad en una jornada abierta a toda la comunidad, con el objetivo de ayudar a quienes necesitan afrontar los costos necesarios para continuar cursando y terminar sus estudios.