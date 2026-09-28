Realizaron un abrazo simbólico por los 112 años de la Escuela del Centenario

Abrazo simbólico por los 112 años de la Escuela del Centenario.

El abrazo simbólico por los 112 años de la Escuela del Centenario reunió este lunes a alumnos, docentes y familias en una jornada destinada a celebrar el aniversario del emblemático establecimiento educativo de Paraná. La actividad fue planteada como una expresión de agradecimiento y pertenencia hacia la institución.

La Escuela Nº1 "Del Centenario" fue inaugurada el 28 de septiembre de 1914, luego de que su piedra fundacional fuera colocada en 1910. Para conmemorar un nuevo aniversario, la comunidad educativa organizó diferentes propuestas durante los turnos mañana y tarde.

"Hicimos el abrazo simbólico como símbolo de agradecimiento, de pertenencia", explicó a Elonce Jana Arce, docente de cuarto grado. Luego de rodear el histórico edificio, los estudiantes compartieron una celebración de cumpleaños con una torta simbólica y cupcakes preparados para los chicos.

(Elonce)

Una jornada para celebrar y recuperar la historia

La vicedirectora Patricia Zavala explicó que las actividades formaron parte de un proyecto institucional que involucró a distintos grados. "Los niños y las familias están compartiendo este festejo de cumpleaños", señaló.

Además del abrazo, los alumnos trabajaron sobre los principales acontecimientos de los 112 años del establecimiento. La propuesta incluyó líneas de tiempo y la exhibición de libros y otros materiales vinculados con distintas etapas de la institución.

(Elonce)

La celebración se complementó así con la investigación histórica que desarrollaron los estudiantes y que ya había sido presentada durante las actividades por el aniversario. El objetivo fue acercar ese patrimonio no solamente a los alumnos, sino también a sus familias.

(Elonce)

Puertas abiertas a la comunidad

"Es un proyecto institucional, recuperando la historia de nuestra escuela y dándola a conocer no solamente a los niños en las aulas, sino también a las familias y a la comunidad en general", destacó Zavala.

Por ese motivo, la institución realizó una jornada de puertas abiertas para que los vecinos pudieran acercarse y recorrer la muestra hasta las 18 horas.

Entre abrazos, recuerdos y el tradicional "feliz cumpleaños", la comunidad educativa conmemoró los 112 años de una de las escuelas históricas de Paraná, poniendo en primer plano el vínculo construido por generaciones de estudiantes, docentes y familias.