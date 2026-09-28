Con una muestra histórica, la Escuela Del Centenario celebró 112 años de vida institucional en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Escuela del Centenario cumplió 112 años con una muestra histórica preparada por estudiantes. Directivos y alumnos compartieron con Elonce los principales hallazgos del proyecto. "Fue increíble”, expresó uno de los estudiantes.
La Escuela N° 1 "Del Centenario" celebró sus 112 años de vida institucional con una jornada dedicada a recuperar y compartir la historia del establecimiento educativo. Estudiantes de sexto grado investigaron documentos, fotografías y libros antiguos para preparar una muestra destinada a las familias, exalumnos y demás integrantes de la comunidad educativa.
La actividad incluyó un recorrido histórico por el establecimiento, la exposición de materiales documentales y la presentación del Libro de Oro y del antiguo libro de firmas. Los alumnos fueron los encargados de explicar los diferentes momentos que atravesó la escuela.
La directora María Eugenia Arce explicó a Elonce que la iniciativa surgió en sexto grado y creció con la incorporación de nuevos materiales. “Se intentó reconstruir toda la historia de la escuela. Se invitó a padres y exalumnos, y los estudiantes participaron muchísimo en el armado”, destacó.
Un proyecto que vinculó historia y periodismo
La docente de sexto grado Luisina Lima contó que el trabajo comenzó durante los primeros meses del ciclo lectivo como parte de una propuesta desarrollada desde Ciencias Sociales y Lengua.
Los estudiantes estaban abordando contenidos relacionados con el periodismo y la historia, por lo que el equipo docente decidió aplicar esos conocimientos a la investigación sobre la propia institución.
“Muchos de los chicos vienen a esta escuela desde la sala de tres años, pero no conocían su historia. Empezamos a buscar información, encontramos materiales muy valiosos y decidimos hacer el proyecto cada vez más grande”, explicó Lima.
La iniciativa terminó superando las expectativas iniciales y derivó en una muestra abierta a toda la comunidad. Fotografías, libros, publicaciones periódicas y testimonios permitieron reconstruir diferentes etapas de los 112 años del establecimiento educativo.
Los hallazgos de los estudiantes
Ignacio, uno de los alumnos participantes, contó que revisaron documentos antiguos conservados en el salón de actos y la biblioteca. “Estuvimos viendo libros muy antiguos. Me llamó mucho la atención uno que se llamaba ‘Las bodas de oro’, que recorría desde 1914 hasta 1964”, relató.
El material contenía publicaciones relacionadas con el folclore, los aniversarios de la institución, reuniones escolares y otras actividades desarrolladas durante aquellas décadas.
Lorenzo explicó que otro grupo elaboró una línea de tiempo -desde 1908 hasta 2014- con los acontecimientos más importantes de la escuela. Para completar el trabajo, los alumnos analizaron imágenes y documentos que desconocían.
“Vimos fotografías y libros con cosas que yo no sabía. Fue muy interesante descubrir todo lo que ocurrió en la escuela”, afirmó el estudiante.
El museo que funcionó en la escuela
Uno de los datos que más sorprendió a los alumnos estuvo relacionado con el Museo Escolar Central, que comenzó a funcionar en el subsuelo del edificio durante 1924.
Mía explicó que el espacio fue dirigido por Antonio Serrano y tuvo como finalidad apoyar la enseñanza, especialmente en las áreas de Ciencias Naturales e Historia. “Funcionó en la escuela hasta 1999 y, con el tiempo, se transformó en el Museo Provincial de Ciencias Naturales y Antropológicas”, contó la alumna.
Los estudiantes también visitaron el actual museo y entrevistaron a personas que conocían la historia de su funcionamiento dentro de la Escuela del Centenario.
Ana recordó que la información fue aportada por Jorge, un exempleado de la institución que posteriormente continuó desempeñándose en el museo. Durante la visita, los alumnos pudieron formular preguntas y ampliar la investigación.
Recuperaron el antiguo libro de firmas
Otro de los elementos centrales de la muestra fue un antiguo libro que conservaba las firmas de diferentes promociones de egresados.
Alejandro contó que el documento contenía registros efectuados entre 1966 y 1990. Después de más de tres décadas sin nuevas incorporaciones, los actuales alumnos volverán a utilizarlo.
“Vamos a ser la primera promoción después de 32 años que firmará el Libro Dorado”, destacó el estudiante.
La recuperación de ese documento permitirá retomar una tradición escolar y vincular a los próximos egresados con quienes atravesaron anteriormente las aulas del establecimiento.
Durante la jornada, los estudiantes organizaron un recorrido con fotografías y materiales históricos para explicarles a sus compañeros y visitantes los resultados de la investigación.
Lucio valoró la posibilidad de estudiar el pasado de la institución y luego compartirlo con las personas que participaron de la celebración. “Fue muy divertido aprender todo lo que pasó en la escuela y después contárselo a la gente para que conozca su historia. Fue increíble”, expresó.