Metalúrgicos tendrán un nuevo aumento salarial: los montos y bonos previstos para octubre

Los metalúrgicos comprendidos en la Rama 17 de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tendrán en octubre de 2026 un aumento del 4% sobre sus salarios básicos, acompañado por una suma extraordinaria no remunerativa de $30.000. El acuerdo paritario también contempla el pago de la última cuota de $70.000 correspondiente a una compensación retroactiva por los meses de abril a julio.

De esta manera, los trabajadores alcanzados por el convenio tendrán previstos dos conceptos extraordinarios durante octubre que, en conjunto, suman $100.000, además del incremento porcentual establecido para ese período. El importe final dependerá de la categoría laboral, la jornada, la antigüedad y los adicionales que correspondan en cada caso.

El entendimiento fue firmado entre la UOM y las cámaras empresarias del sector, con un esquema de recomposición salarial que se extenderá hasta marzo de 2027. La negociación contempla aumentos escalonados, gratificaciones mensuales y una cláusula de revisión para evaluar la evolución de los ingresos frente a la inflación.

Cuánto cobrarán los metalúrgicos en octubre

La actualización correspondiente a octubre establece una suba del 4% en los salarios básicos de los trabajadores de la Rama 17, vinculada con la actividad metalmecánica. A ese incremento se agrega una gratificación extraordinaria no remunerativa de $30.000.

Además, durante ese período corresponde la tercera y última cuota de $70.000 del bono compensatorio de $210.000 acordado para cubrir diferencias salariales del período abril-julio. Las dos cuotas anteriores fueron previstas para agosto y septiembre, respectivamente.

Es importante distinguir el mes al que corresponde cada liquidación de la fecha efectiva de cobro. Los haberes de septiembre, que habitualmente se depositan a comienzos de octubre, contemplan una gratificación de $40.000 y la segunda cuota compensatoria de $70.000. En cambio, el aumento del 4% y las sumas extraordinarias de octubre corresponden a ese período salarial y normalmente se abonarán durante noviembre.

Cómo se aplicará el acuerdo de la UOM hasta 2027

Después de octubre, el cronograma establece que noviembre no tendrá una nueva actualización porcentual, pero sí una gratificación extraordinaria de $50.000. En diciembre llegará otro aumento del 4% sobre los básicos, acompañado por un pago adicional de $40.000.

El esquema continuará en enero de 2027 con una suba del 2% y una suma de $40.000. Para febrero se acordó otro pago no remunerativo de $40.000, sin incremento porcentual, mientras que marzo tendrá una actualización del 3,5% y una gratificación de $25.000.

Los metalúrgicos de la Rama 17 están comprendidos en un acuerdo que prevé una recomposición acumulada del 23,5% al 1° de abril de 2027. Según lo informado por la organización sindical, desde esa fecha también se establece una base de cálculo del 4% para las futuras negociaciones salariales.

Qué pasará con los salarios y las próximas paritarias

El acuerdo combina incrementos incorporados a los salarios básicos con sumas extraordinarias no remunerativas. Por ese motivo, no todos los conceptos tienen el mismo tratamiento en la liquidación ni deben interpretarse como un único aumento porcentual.

Tampoco existe un sueldo mensual idéntico para todos los trabajadores comprendidos en la Rama 17. Los importes varían de acuerdo con la categoría, la cantidad de horas trabajadas y los adicionales convencionales, por lo que cada empleado deberá consultar la escala correspondiente para conocer el valor de su remuneración.

La UOM y las cámaras empresarias también acordaron una instancia de revisión salarial durante la primera quincena de febrero de 2027. En ese encuentro analizarán la evolución de los precios y su impacto sobre los ingresos, con la posibilidad de discutir ajustes sobre el esquema previamente establecido.

Por lo tanto, el próximo tramo de la paritaria de los metalúrgicos incluye el aumento del 4% correspondiente a octubre, los pagos extraordinarios previstos para ese mes y nuevas actualizaciones durante diciembre, enero y marzo. El calendario salarial seguirá sujeto a las condiciones del acuerdo y a los resultados de la revisión programada para el próximo año.