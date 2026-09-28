Brasil probará controles con inteligencia artificial en uno de sus puentes internacionales

Se trata de un nuevo modelo de fiscalización basado en inteligencia artificial, automatización y análisis de riesgo. La primera etapa estará dirigida a los peatones que cruzan entre Ciudad del Este y Foz do Iguaçu.
La Receita Federal de Brasil comenzará en octubre a probar nuevas tecnologías de control en el Puente Internacional de la Amistad, dentro de un proyecto que busca modificar la forma en que se fiscaliza uno de los pasos fronterizos de mayor movimiento de la región.
La iniciativa, denominada “Frontera Inteligente”, forma parte del plan de gestión 2026-2028 de la Aduana de Foz do Iguaçu y prevé avanzar desde un esquema basado principalmente en controles presenciales hacia otro que utilice información anticipada, inteligencia artificial, automatización, monitoreo remoto y análisis de riesgo para orientar las inspecciones.
Los primeros ensayos comenzarán en octubre y estarán concentrados en el flujo de peatones. El objetivo será utilizar la tecnología para identificar con mayor precisión aquellas situaciones que requieren una inspección más detallada, evitando que el incremento de los controles termine afectando la circulación de quienes cruzan regularmente la frontera.
Uno de los conceptos que la Aduana brasileña proyecta aplicar al Puente de la Amistad es el de un “aeropuerto sin aviones”, trasladando a la frontera terrestre mecanismos de control similares a los utilizados en terminales aeroportuarias.
El modelo apunta especialmente al movimiento de personas, turismo y equipajes, con fiscalizaciones orientadas por información y análisis previo.
El proyecto es desarrollado junto al Servicio Federal de Procesamiento de Datos (Serpro), empresa pública brasileña especializada en soluciones tecnológicas para organismos del Estado.
La implementación será progresiva. De hecho, desde la Receita aclararon que las pruebas que comenzarán en octubre todavía no estarán suficientemente desarrolladas para funcionar plenamente durante la Black Friday de Ciudad del Este, prevista para noviembre.
La dimensión del movimiento fronterizo es uno de los motivos detrás de la incorporación de nuevas herramientas. Los principales pasos internacionales que se encuentran bajo responsabilidad de la Aduana de Foz registran aproximadamente 126 mil personas y 50 mil vehículos por día.
Además, la corriente de comercio exterior bajo jurisdicción de esa unidad alcanza aproximadamente US$5.300 millones anuales.
El plan no se limita al Puente de la Amistad. La estrategia de la Receita para los próximos años también contempla la consolidación de las nuevas aduanas de los puentes de la Integración y Tancredo Neves, cambios en el Porto Seco y nuevas herramientas para combatir delitos transfronterizos.
Si las pruebas resultan satisfactorias, Foz do Iguaçu funcionará como laboratorio para un modelo tecnológico de fiscalización que posteriormente podría ser aplicado en otras fronteras terrestres de Brasil.