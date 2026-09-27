Reino Unido: detuvieron a cinco hombres con explosivos cerca de una base aérea y sospechan de un posible atentado

El procedimiento comenzó durante la madrugada de este domingo tras un alerta

Cinco hombres fueron detenidos en las inmediaciones de la base aérea RAF Fairford, en el suroeste de Inglaterra, tras un operativo policial que incluyó el despliegue de especialistas en explosivos y la evacuación preventiva de 85 viviendas. Las autoridades investigan si los sospechosos planeaban un ataque terrorista contra la instalación militar utilizada por Estados Unidos.

El procedimiento comenzó durante la madrugada de este domingo, luego de que la Policía recibiera una alerta por la presencia de tres vehículos sospechosos que se dirigían hacia la base militar. Durante el operativo, los agentes encontraron materiales que podrían estar vinculados con explosivos, por lo que se activó un importante dispositivo de seguridad.

La Policía de Gloucestershire calificó el episodio como un «incidente grave» y desplegó efectivos armados, equipos de emergencia y especialistas militares en desactivación de explosivos. Las inspecciones se concentraron en la zona de Whelford, donde se encontraban los vehículos sospechosos.

Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de 85 viviendas mientras los equipos especializados examinaban los vehículos y los materiales incautados.

Qué se sabe de los cinco detenidos

Los cinco hombres permanecían bajo custodia policial mientras avanzaba la investigación por presuntos delitos relacionados con explosivos y la posible preparación de un acto terrorista.

El subcomisario Richard Ocone informó que los sospechosos continuaban detenidos y que los investigadores analizaban los elementos secuestrados durante el procedimiento para determinar su naturaleza y peligrosidad.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron las identidades de los detenidos ni confirmaron cuál habría sido el objetivo concreto del supuesto ataque.

La investigación busca establecer si los tres vehículos estaban vinculados con un plan para atentar contra la base aérea y determinar las circunstancias en las que los sospechosos llegaron a las inmediaciones de la instalación.

Por qué es importante la base aérea RAF Fairford

La base RAF Fairford es una instalación militar estratégica para el Reino Unido y Estados Unidos. La Fuerza Aérea estadounidense la utiliza para distintas operaciones y también fue empleada en acciones militares contra Irán.

Su relevancia aumentó en el contexto del conflicto en Medio Oriente, debido al papel que desempeñan las instalaciones británicas en las operaciones estadounidenses.

En los últimos meses, las amenazas atribuidas a Irán contra instalaciones utilizadas por Estados Unidos generaron preocupación en el Reino Unido. En ese contexto, también se reforzaron las medidas de seguridad en otras bases militares, entre ellas RAF Lakenheath y RAF Mildenhall.

Sin embargo, por el momento, las autoridades británicas no confirmaron que los cinco detenidos tengan vínculos con Irán ni que el presunto ataque estuviera relacionado directamente con el conflicto en Medio Oriente.

Donald Trump destacó el operativo policial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió al procedimiento poco después de conocerse las detenciones y destacó la colaboración entre las autoridades británicas y estadounidenses.

«El arresto en el Reino Unido fue fantástico. Trabajando con Gran Bretaña, fue un trabajo impresionante. Los teníamos bajo investigación», afirmó Trump ante la prensa. El mandatario también sostuvo que los sospechosos buscaban provocar daños importantes en las instalaciones militares y aseguró que estaban bajo investigación desde hacía tiempo.

«Estaban buscando causar un gran daño a nuestra fortaleza, y trabajar con los británicos resultó genial. Los teníamos en la mira durante mucho tiempo, y los atrapamos», agregó.

Las declaraciones de Trump se produjeron mientras continuaban las tareas policiales en las inmediaciones de RAF Fairford.

Continúa la investigación por el posible atentado

La Policía británica mantiene abiertas distintas líneas de investigación para determinar el alcance del episodio y establecer si existía un plan concreto para atacar la base aérea.

Los especialistas continuaban examinando los vehículos y los materiales encontrados, mientras las autoridades mantenían las medidas preventivas en la zona.

El operativo generó preocupación por la seguridad de una de las instalaciones militares utilizadas por Estados Unidos en territorio británico. No obstante, hasta el momento, no se confirmó oficialmente la existencia de un atentado inminente ni la participación de una organización terrorista específica.