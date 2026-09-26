TikTok limitará a dos horas el uso diario para adolescentes tras un acuerdo millonario

TikTok alcanzó un acuerdo con el estado de Alabama, en Estados Unidos, para evitar un juicio relacionado con la protección de menores en la plataforma. Como parte del entendimiento, la compañía aceptó establecer límites de uso para adolescentes y realizar un desembolso inicial superior a los 100 millones de dólares.

El acuerdo se produjo pocos días antes del comienzo previsto del juicio. Alabama había acusado a TikTok de haber engañado a los padres respecto de la eficacia de las herramientas ofrecidas para proteger a niños y adolescentes frente a contenidos considerados perjudiciales.

Entre las principales modificaciones, la plataforma deberá establecer por defecto un límite de dos horas diarias para usuarios de entre 13 y 17 años, además de incorporar otras restricciones vinculadas con horarios de acceso, notificaciones y personalización de contenidos.

Cuánto deberá pagar TikTok

Según la información difundida por la oficina del fiscal general de Alabama, Steve Marshall, TikTok se comprometió inicialmente a desembolsar 116,2 millones de dólares, de los cuales 100 millones corresponden a la reparación acordada.

El monto podría aumentar hasta 300 millones de dólares si otros estados estadounidenses alcanzan acuerdos similares con la compañía. El entendimiento no implica un reconocimiento de responsabilidad por parte de TikTok.

El esquema contempla pagos adicionales a medida que otros fiscales generales adhieran a acuerdos semejantes. Mientras tanto, continúan abiertos litigios contra la plataforma en diferentes estados del país.

Límites para adolescentes y mayores controles

Además del límite diario de dos horas, el acuerdo establece otras modificaciones destinadas a las cuentas de adolescentes.

TikTok deberá restringir el acceso durante determinadas horas de la madrugada, suspender notificaciones durante el horario escolar y reforzar los mecanismos de verificación de edad.

También se prevé la prohibición de determinados filtros estéticos para adolescentes y la posibilidad de ofrecerles un flujo de contenidos que no esté personalizado a partir de sus hábitos dentro de la aplicación.

“Es un gran día para los padres de Alabama”, afirmó Marshall, quien sostuvo que el acuerdo permitirá que las familias tengan un mayor control sobre los contenidos que consumen sus hijos y el tiempo que permanecen conectados.

Demandas contra las plataformas digitales

El acuerdo se produjo en medio de diferentes procesos judiciales que involucran a grandes plataformas tecnológicas en Estados Unidos. Familias, distritos escolares y distintos estados presentaron demandas relacionadas con el impacto de las redes sociales sobre niños y adolescentes.

TikTok ya había alcanzado otros entendimientos judiciales durante 2026. Entre ellos figuraron un acuerdo con una joven de Los Ángeles, otro por 8 millones de dólares con un distrito escolar de Kentucky y un convenio de hasta 400 millones de dólares relacionado con demandas federales por la recopilación de datos de menores.

Alabama había demandado a TikTok y ByteDance en abril de 2025. Entre otros planteos, sostuvo que determinadas características de la aplicación estaban diseñadas para incentivar un uso prolongado por parte de los jóvenes.

Posteriormente, la acusación se concentró en las herramientas de seguridad y en la información que la compañía brindaba a los padres sobre su funcionamiento.

Otros estados mantienen sus demandas

El entendimiento con Alabama no puso fin a todos los litigios que enfrenta TikTok en Estados Unidos. Más de una docena de estados, entre ellos California y Nueva York, mantienen acciones judiciales contra la plataforma.

El acuerdo se conoció después de que Meta también aceptara incorporar restricciones adicionales para las cuentas de adolescentes en el marco de sus propios litigios.

Las medidas reflejan una creciente presión judicial y regulatoria en Estados Unidos sobre las herramientas utilizadas por las plataformas para controlar el acceso, el tiempo de utilización y los contenidos ofrecidos a usuarios menores de edad.