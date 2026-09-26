Pidió hamburguesas en un local de Paraná y pagó con un comprobante falso

Durante la noche del viernes, un local gastronómico ubicado en calles Gualeguaychú e Irigoyen, de Paraná, recibió un pedido de hamburguesas por más de $36.000 y un comprobante digital como constancia del supuesto pago.

Al verificar la operación, advirtieron que el comprobante era falso, desde el comercio alertaron a la Policía, que acompañó al cadete encargado de trasladar las hamburguesas hasta un domicilio de calle Almafuerte. Allí, un hombre mayor de edad recibió el pedido y fue inmediatamente demorado.

La situación fue comunicada a la Fiscalía interviniente, que dispuso la correcta identificación del hombre por el supuesto delito de estafa. Posteriormente, quedó supeditado a la causa.

Además, desde el local gastronómico indicaron que habrían sufrido maniobras similares con anterioridad. Según denunciaron, los pedidos anteriores habrían sido realizados desde el mismo número telefónico y las entregas también estaban dirigidas al mismo domicilio.

Esta circunstancia quedó incorporada a la investigación, que buscará determinar si existieron otros episodios con una modalidad similar y establecer las responsabilidades correspondientes.

Trasladaba un sillón y un climatizador y no pudo acreditar su procedencia

En otro procedimiento desarrollado durante la noche, personal de la Comisaría 14ª fue enviado por la División 911 y Videovigilancia hasta la zona de calles Rondeau y Gorostiaga, donde había sido observado un hombre trasladando diferentes elementos en actitud sospechosa.

Los funcionarios localizaron e identificaron a un hombre de 41 años, quien llevaba un sillón plegable y un equipo climatizador/calefactor portátil. Según se informó, no pudo acreditar la propiedad ni la procedencia de los objetos.

La Fiscalía dispuso su correcta identificación y el secuestro formal de ambos elementos. Las actuaciones continuaron para establecer su procedencia y tratar de localizar a sus legítimos propietarios.

Detuvieron a un hombre con un revólver calibre .38

Por otra parte, durante la madrugada, la Policía intervino luego de recibir un aviso sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa en inmediaciones de un complejo ubicado en la zona de O'Higgins y Bernardo Houssay.

Durante las recorridas posteriores, efectivos identificaron a dos hombres en inmediaciones de División de los Andes y las vías. Al revisar las pertenencias de uno de ellos, de 40 años, encontraron dentro de una riñonera un revólver calibre .38 con la numeración suprimida y seis cartuchos del mismo calibre.

Tras comunicar el procedimiento a la Fiscalía, se ordenó la detención del hombre y el secuestro del arma y las municiones. También intervino personal de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

El segundo hombre que había sido identificado recuperó la libertad.