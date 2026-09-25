Choque entre un camión y una zorra ferroviaria en Concordia: explicaron cómo ocurrió el accidente

El conductor del camión que este viernes chocó contra una zorra ferroviaria en la zona de Osvaldo Magnasco, en Concordia, relató cómo vivió el accidente que dejó a ocho trabajadores hospitalizados. El siniestro ocurrió cerca de las 9.30 en el cruce de avenida Vuelta de Obligado y las vías del ferrocarril.

Javier manejaba un camión Ford Cargo con acoplado cargado para el transporte de viruta o chips de madera y se dirigía hacia la salida de la ciudad cuando se produjo el impacto.

"Venía un colectivo adelante"

En diálogo con Diario Río Uruguay, el camionero explicó que momentos antes del choque transitaba detrás de un colectivo que realizaba su recorrido habitual y que esa situación condicionó su visión del cruce ferroviario.

“Venía saliendo yo y venía un colectivo adelante, levantando gente”, relató. Según detalló, cuando el transporte urbano retomó la marcha él avanzó detrás, sin advertir de inmediato la presencia del vehículo ferroviario. “Se largó el colectivo y me largué yo atrás”, señaló.

El momento en que apareció la zorra

Javier sostuvo que la zorra ferroviaria surgió de manera repentina desde el sector rural lindero a las vías y que recién logró verla cuando ya estaba sobre la calle.

“Venía la zorra saliendo del campo”, contó al reconstruir la secuencia del accidente. Ante esa situación intentó detener el camión, pero aseguró que no pudo evitar la colisión. “Le toqué los frenos, pero no pasó nada”, afirmó.

Ocho operarios fueron hospitalizados

La zorra ferroviaria era utilizada para trasladar trabajadores que se dirigían por las vías en dirección norte. Como consecuencia del impacto, ocho operarios resultaron heridos y fueron asistidos por varias ambulancias que llegaron al lugar.

Posteriormente, todos fueron derivados al hospital Delicia Concepción Masvernat para recibir atención médica. Hasta el momento, no se informó oficialmente el estado de salud ni la gravedad de las lesiones de los trabajadores.

El conductor del camión también indicó que, tras el choque, colaboró con la asistencia de las personas que viajaban en el vehículo ferroviario.

Investigan las circunstancias del siniestro

El choque provocó la interrupción del tránsito durante más de una hora sobre avenida Vuelta de Obligado, mientras los vehículos eran desviados por calles internas del barrio Osvaldo Magnasco.

En el lugar trabajaron personal policial, servicios de emergencia y peritos, quienes llevan adelante las actuaciones para determinar cómo se produjo la colisión entre el camión y la zorra ferroviaria en el cruce de las vías.