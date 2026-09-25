YPF aumenta 1% sus combustibles en todo el país desde la medianoche

La petrolera YPF anunció que desde la medianoche aumentará un 1% promedio el precio de sus combustibles en todo el país, tanto en naftas como en gasoil. La actualización se producirá después de que otras compañías aplicaran incrementos que, según el producto, llegaron hasta el 5%.

La compañía explicó que la decisión estuvo vinculada con el comportamiento del petróleo internacional, afectado por la continuidad del conflicto en Medio Oriente, y que se realizó dentro del mecanismo de amortiguación de precios que utiliza desde abril.

“Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del petróleo crudo”, comunicó YPF.

Cómo funciona el esquema de precios de YPF

La petrolera aseguró que el mecanismo busca amortiguar las variaciones internacionales y evitar que cada movimiento del petróleo se traslade inmediatamente a los surtidores argentinos.

“Desde su implementación, este esquema permite sostener el acuerdo honesto con los consumidores, evitar trasladar la volatilidad a los precios locales y acompañar la evolución de la demanda en un entorno de libre mercado”, agregó la empresa.

El denominado buffer funciona como un amortiguador: cuando los valores internacionales aumentan, la compañía busca evitar un traslado completo e inmediato a los precios locales, mientras que las eventuales bajas tampoco necesariamente se reflejan en su totalidad en los surtidores.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, resumió anteriormente el mecanismo con la frase: “Yo te ayudo, vos me ayudás”.

Continuará el sistema de precios diferenciados

Junto con el incremento promedio del 1%, YPF continuará aplicando su esquema de micropricing, que permite establecer variaciones de precios según las condiciones particulares de cada mercado.

Para determinar esos valores, la petrolera tiene en cuenta factores como la oferta y la demanda, los precios de sus competidores, las franjas horarias, los corredores viales y las diferentes zonas geográficas.

Por este motivo, el incremento del 1% informado es un promedio nacional y la variación concreta puede diferir entre estaciones de servicio y localidades.

Shell, Axion y Puma aumentaron hasta 5%

El movimiento de YPF se produjo después de los incrementos implementados por sus principales competidores.

Shell aumentó 2,4% la nafta Súper, mientras que la nafta Premium tuvo una actualización del 4,7% y el gasoil de mayor calidad registró una suba del 5%.

Axion, por su parte, aplicó incrementos de entre 2,3% y 4,2%, dependiendo del tipo de combustible.

Puma Energy también modificó sus valores, con aumentos que oscilaron entre el 2% y el 5%.

De esta manera, el ajuste anunciado por YPF achicará parcialmente la diferencia de precios que se había generado con otras marcas durante las últimas horas.

El petróleo volvió a superar los 100 dólares

El contexto internacional volvió a ejercer presión sobre el mercado argentino de combustibles. Durante septiembre, el petróleo regresó a valores cercanos a los 105 dólares por barril, en medio de las tensiones en Medio Oriente y los ataques hutíes contra infraestructura estratégica de Arabia Saudita.

A ese escenario se sumó el recrudecimiento del conflicto entre Rusia y Ucrania y los daños registrados en refinerías, que impulsaron los precios del gasoil en Estados Unidos.

En Argentina, mientras tanto, los valores en los surtidores venían reflejando un precio del petróleo inferior a US$85 por barril. Según los cálculos utilizados actualmente por el sector, esa referencia pasó a ubicarse en torno a US$88.

El sector advierte por la persistencia de los precios altos

El esquema implementado por las petroleras supone absorber temporalmente parte de los incrementos internacionales para evitar trasladarlos íntegramente al consumidor.

Según fuentes del sector citadas por Clarín, algunas refinadoras estimaron que la diferencia entre los costos del petróleo y los valores trasladados a los surtidores puede representar hasta US$150 millones mensuales que las compañías dejan de percibir en conjunto.

El problema, según explicaron, fue que el incremento internacional se extendió durante más tiempo del inicialmente previsto.

“El buffer tiene sentido para un aumento del petróleo que no dure mucho en el tiempo. Todos creíamos que tocaba un pico y luego bajaba, en dos o tres meses. Pero no fue lo que pasó”, indicaron fuentes privadas al mencionado diario.

Además, advirtieron: “Ahora la perspectiva es que el crudo se mantenga alto incluso hasta mediados del año próximo. Ya no era viable seguir aguantando”.

Con este escenario, YPF aplicará desde la medianoche una suba promedio del 1%, mientras continuará utilizando precios diferenciados según las características de cada mercado.