El CIC La Floresta celebró sus 20 años con talleres, música, baile y actividades: "Es un espacio para todos"

El Centro Integrador Comunitario (CIC) La Floresta celebró este jueves sus 20 años con una jornada que reunió a vecinos, talleristas, niños, adolescentes y adultos mayores de los barrios La Floresta y El Resero. El festejo incluyó exhibiciones de baile, música, actividades físicas y muestras de los diferentes espacios gratuitos que funcionan durante el año.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, participó de la celebración y destacó ante Elonce la función social que cumplió el establecimiento durante sus dos décadas de funcionamiento.

“Cumple 20 años y es un emblema de integración comunitaria. Funciona junto con el centro de salud y con muchos talleres de música, de arte, de cocina y de costura. Tiene una vida impresionante”, expresó Romero.

“Una puerta abierta y una mano tendida”

Además de las propuestas culturales y de capacitación, la presidenta municipal destacó las actividades recreativas y deportivas que se desarrollaron en el CIC.

“Se hace taichí, se hace tejo, mucho deporte, movimiento físico y, por supuesto, baile”, enumeró. Durante el aniversario, precisamente, los participantes de los diferentes talleres realizaron exhibiciones para mostrar parte del trabajo desarrollado durante el año.

Romero hizo especial hincapié en el rol comunitario del espacio y en las posibilidades que ofrece para personas de diferentes edades. “Contribuye a fortalecer los lazos de la comunidad y a integrar jóvenes y niños que encuentran acá un refugio, una puerta abierta, una mano tendida”, remarcó.

Una historia de 20 años junto al barrio

La referente y actual directora del CIC La Floresta, Gisela Gandini, también dialogó con Elonce durante los festejos y se mostró emocionada por alcanzar las dos décadas de funcionamiento.

“La verdad que hoy es muy emocionante. De los 20 años, también estoy acá en el CIC desde hace una larga recorrida. Es un espacio comunitario y siempre se le pide a la comunidad que se apropie de este espacio de contención y de integración”, manifestó.

Gandini explicó que las propuestas abarcaron a todas las edades. “Es un espacio para todos: para el adulto mayor, para el adolescente y para los niños”, señaló.

La directora recordó que se ofrecieron numerosos talleres gratuitos. Los miércoles y viernes, desde las 16, se desarrollaron distintas propuestas, mientras que los jueves por la tarde hubo actividades vinculadas al circo, teatro y música.

“Tenemos variedad para el adulto mayor también: mucho baile, taichí, tejo y mucho espacio de contención”, detalló.

Un espacio de escucha para adolescentes

Entre las propuestas que funcionan en el CIC, Gandini puso especial énfasis en un espacio destinado a adolescentes de entre 12 y 18 años, orientado al acompañamiento y la escucha en materia de salud mental.

“Hoy en día nos preocupa mucho la adolescencia. Tenemos un espacio de salud mental que las profesionales trabajan desde la recreación”, explicó.

La referente invitó a los jóvenes a acercarse y participar de la iniciativa. “Invitamos a todos los chicos de 12 a 18 años. Es un espacio de escucha, más que nada a través del juego, de lo creativo y lo lúdico, donde las profesionales están con ellos”, destacó.

De esta manera, el CIC buscó complementar sus actividades culturales y deportivas con ámbitos de acompañamiento para las distintas necesidades que surgieron dentro de la comunidad.

“Tiramos la casa por la ventana”

Para celebrar las dos décadas de historia, los organizadores prepararon una jornada especial en la que los propios integrantes de los talleres tuvieron un papel central.

“Hoy tenemos todo. Como decimos, tiramos la casa por la ventana”, expresó Gandini entre risas al describir el festejo.

“Todos los talleristas van a hacer cada uno una muestra de lo que han venido trabajando durante el año”, agregó.

En el interior del edificio se montaron exposiciones de costura, manualidades en goma EVA y reciclado. En el patio, en tanto, se concentraron las presentaciones de baile y las propuestas musicales.

Gandini también destacó la participación de niños de la zona en actividades vinculadas con la música. “Son chicos de la zona que los hemos conquistado a través de la música”, señaló.

Festejos por los 20 años del CIC de la Floresta y el Resero

“Queremos vivir una linda fiesta de estos hermosos 20 años junto a la comunidad”, resumió la directora.

El acompañamiento de instituciones del barrio

El padre Miguel García, de la Iglesia Guadalupe, también estuvo presente en el aniversario y valoró el trabajo conjunto que se realizó alrededor del CIC.

“Es un espacio, un lugar donde se trabaja articuladamente, buscando siempre el bien y el progreso de las personas”, expresó a Elonce.

El sacerdote hizo referencia particularmente al acompañamiento de los jóvenes y a la importancia de generar ámbitos comunitarios donde puedan desarrollar actividades y vínculos.

“Buscamos que los jóvenes encuentren su lugar y busquen lo bueno siempre”, manifestó.