La Cocina del Once sorprendió con una tarta casera, sándwiches cremosos y un postre en copas

La Cocina del Once presentó este viernes un menú de tres preparaciones que combinó ingredientes cotidianos, técnicas sencillas y alternativas para disfrutar de la cocina casera. La propuesta incluyó una entrada, un plato principal y un postre con frutas.

La cocinera Flavia Gervasutti fue la encargada de elaborar las recetas durante una nueva edición del ciclo gastronómico de Elonce. Bajo la conducción de Danisa Todoro y con el acompañamiento de La Peruana, supermercado y panadería, el programa ofreció preparaciones que pueden reproducirse en casa.

El menú comenzó con un sándwich de pollo de relleno cremoso, continuó con una tarta de verduras elaborada con masa brisée y finalizó con una pavlova presentada en copas, combinando merengue, crema y frutas.

Sándwich de pollo con relleno cremoso

La entrada tuvo como protagonista un relleno de pollo pensado para utilizar en diferentes preparaciones. Para elaborarlo se necesitó media pechuga de pollo, cuatro unidades de pan de miga, 200 gramos de mayonesa, dos huevos duros y cinco o seis aceitunas.

La receta se completó con medio morrón asado, un diente de ajo, una ramita de perejil, sal y pimienta. El procedimiento comenzó cocinando el pollo de la manera preferida. Una vez listo, se cortó y se colocó en un recipiente junto con los demás ingredientes.

Todo se procesó con mixer hasta conseguir una pasta uniforme y cremosa. Posteriormente, el relleno se distribuyó sobre los panes de miga y los sándwiches se cortaron con la forma deseada.

Una de las particularidades de esta preparación es su versatilidad, ya que la misma pasta puede aprovecharse como relleno para diferentes propuestas.

Tarta de verduras con masa brisée casera

El plato principal fue una tarta de verduras preparada con masa brisée, una elaboración que utiliza manteca fría para conseguir una textura particular.

Para un molde de 20 centímetros se necesitaron 200 gramos de harina 0000, 100 gramos de manteca bien fría, un huevo, sal fina y 30 centímetros cúbicos de agua fría. Opcionalmente, se pueden incorporar orégano, pimienta o pimentón.

La preparación comenzó realizando un arenado con la harina, la manteca y la sal, utilizando las yemas de los dedos y evitando amasar. Luego se incorporaron el huevo y el agua gradualmente hasta unir los ingredientes.

La masa se envolvió en film y descansó en la heladera durante al menos 30 minutos. Después se colocó en el molde, se pinchó con un tenedor y se pintó con huevo para evitar que el relleno la humedeciera. Finalmente, se precocinó durante 15 minutos.

Un relleno con verduras, ricota y queso

Para completar la tarta se utilizaron un cuarto de cebolla, una zanahoria mediana rallada, medio morrón, un diente de ajo y un atado de espinaca.

También se incorporaron tres cucharadas de queso crema, 150 gramos de ricota, un tomate, 150 gramos de queso cremoso, nuez moscada, sal, condimentos y dos cucharadas de aceite de girasol.

Las verduras se cortaron en pequeños cubos y se rehogaron en una sartén con aceite. Luego se añadió la espinaca y se cocinó durante algunos minutos.

Posteriormente se incorporaron la ricota, el queso crema y los condimentos. Una vez integrada, la preparación se dejó reposar brevemente antes de distribuirla sobre la masa precocida.

La tarta regresó al horno durante 10 a 15 minutos. Finalmente, se agregaron rodajas de tomate y queso cremoso, y se llevó nuevamente al calor para conseguir una superficie dorada. Puede acompañarse con una ensalada fresca.

Pavlova en copas: un postre sencillo con frutas

Para cerrar el menú, Gervasutti preparó una pavlova en copas, una alternativa que combina diferentes texturas y permite aprovechar las frutas disponibles.

Los ingredientes fueron un pote de crema de leche, 200 gramos de azúcar impalpable, merengues cocidos y frutas de estación, que pueden utilizarse frescas, congeladas o en conserva.

La preparación consistió en disponer los ingredientes en vasos o copones, formando capas de crema, frutas y merengue. El postre se completó con una pequeña hoja de menta como decoración, logrando una presentación individual.

De esta manera, La Cocina del Once cerró una nueva edición con tres recetas que combinaron preparaciones saladas y dulces, ingredientes accesibles y diferentes alternativas para llevar a la mesa familiar.