"Siento o sé que el final se acerca": las palabras de González Oro que resuenan tras su muerte

"Siento o sé que el final se acerca", escribió Oscar González Oro en agosto de 2023. La frase, publicada en sus redes sociales tres años antes de su muerte, formó parte de una profunda reflexión sobre su vida, sus logros y la manera en que imaginaba el final. Tras conocerse este viernes su fallecimiento a los 74 años, aquellas palabras volvieron a cobrar relevancia.

El "Negro" Oro tenía entonces 71 años y utilizaba Instagram como uno de sus principales canales de comunicación. En aquel mensaje aseguró que no se arrepentía de lo vivido y escribió: "Vida hermosa y seguramente adiós hermoso. Dejé huella en todo lo que hice". La publicación generó preocupación entre sus seguidores.

También hizo un balance de su extensa trayectoria y de su vida personal. "Si me voy, me voy entero. Cumplí con todo lo que me propuse y con esta vejez soñada", expresó. Cerró aquella reflexión con una referencia a Dios y a su propia alma.

"No le tengo miedo a la muerte"

Meses antes de aquella publicación, González Oro ya había hablado abiertamente sobre la muerte. En febrero de 2023, durante una entrevista realizada en su casa de Punta del Este, respondió sin rodeos cuando le preguntaron si le temía al final de la vida: "No. A veces hasta la deseo. Por curiosidad".

El periodista recordó entonces un viaje a Londres para visitar a uno de sus hijos. Dijo que había experimentado un momento de tanta felicidad por su familia y la música que llegó a pensar que podía morir allí, sintiéndose plenamente realizado.

Su relación con la muerte también estaba atravesada por una experiencia de salud que lo había marcado: años antes había sido sometido a una cirugía cardíaca en la que le realizaron tres bypass. González Oro contó que aquella intervención había fortalecido su creencia en Dios.

Los mensajes que volvieron a preocupar

En junio de 2025, el conductor volvió a generar inquietud al compartir frases sobre los últimos abrazos, encuentros y demostraciones de afecto. Sin embargo, en esa oportunidad hizo una aclaración explícita: "Estoy muy bien. No todo lo que publico tiene que ver conmigo".

Por eso, aquellas publicaciones no pueden interpretarse como anuncios de su muerte. Distinto fue el mensaje personal que había escrito en 2023, cuando habló directamente de sentir que "el final se acerca" y realizó un balance de su existencia.

Tras su fallecimiento, esas reflexiones adquieren un significado especial. González Oro había hablado de la muerte sin ocultarla y, sobre todo, había dejado una definición sobre su propia historia: sentía que había cumplido sus objetivos y alcanzado la vejez que había imaginado.