Luck Ra reveló qué le decía Tiago PZK tras su separación: “Vos sabés que te quiero un montón”

Los mensajes que Luck Ra recibió de Tiago PZK durante su separación de La Joaqui adquirieron otro significado para él después de conocer que ambos músicos habían comenzado una relación. En una charla con Coscu, el cordobés recordó que su colega fue una de las primeras personas a las que acudió cuando terminó el vínculo amoroso y contó cómo vivió lo ocurrido posteriormente.

El cantante explicó que había compartido la noticia de la ruptura con Tiago y Lit Killah, a quienes consideraba personas cercanas. En ese momento, aseguró, recibió muestras de afecto y palabras de acompañamiento para atravesar una situación que lo había afectado personalmente.

“El chabón me mandaba mensajes: ‘Gordito, te quiero mucho, todo va a estar bien, no te preocupes por las cosas que la gente flashea una banda, vos sabés que te quiero un montón’”, recordó. Al volver sobre esas conversaciones, reconoció: “Esos mensajes después me hicieron muy mal”.

El vínculo que mantenía con Tiago PZK

Luck Ra también se refirió a las versiones que circularon sobre la amistad entre ambos. “Hasta se dijo que nunca fuimos amigos”, señaló, antes de explicar que para él el vínculo iba más allá de haber compartido trabajo o encuentros dentro de la industria musical.

“No sé en qué momento alguien es tu amigo, tu compañero, tu colega o algo, pero yo, por lo menos, si te tengo cariño, para mí sos un amigo”, sostuvo. El músico remarcó que esa cercanía fue precisamente lo que hizo más difícil procesar lo sucedido.

"Mensajes" Porque Luck Ra reveló los mensajes que le mandaba Tiago PZK antes de enterarse que le estaba comiendo a su ex. pic.twitter.com/jCaUlN9fL3 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 25, 2026

Uno de los momentos que recordó fue el cumpleaños de Tiago, al que no fue invitado. “Ya me parecía raro que no me haya invitado. De ahí no lo vi nunca más. Igual le mandé ‘amigo, feliz cumple, te quiero mucho’”, contó. Según relató, tiempo después se enteró por los medios de la relación entre su exnovia y el artista.

Qué dijo sobre la relación con La Joaqui

Pese al malestar que describió, Luck Ra aclaró que no cuestiona la decisión de su expareja de comenzar otro vínculo. “Desde el primer día solo espero que ella sea feliz ahora en esta nueva etapa con él”, expresó durante la entrevista.

El cantante también señaló que ambos se conocían desde antes y evitó trasladarle a La Joaqui la responsabilidad por sus sentimientos. “Independientemente de si a mí me duele o no, eso ya es problema mío. Hicimos lo que pudimos, nos soltamos, no nos debemos nada”, afirmó.

Luck Ra rompe el silencio y expone la traición de Tiago PZK. "Me enteré por la página de chismes lo que estaba pasando. Hace dos semanas estaba hablando con él de que me sentía muy triste y lo que me sorprendió fue justamente eso, ¿decir que nunca fuimos amigos? si alguien viene… pic.twitter.com/FR0FzdEtvk — Terreno Viral (@terrenoviral) September 25, 2026

Distinta fue su reflexión sobre la actitud que esperaba de Tiago. “Yo siento que entre los hombres hay cierto código”, manifestó. Cuando Coscu le planteó si él habría iniciado una relación con alguna amiga de su colega, respondió: “Yo tampoco lo hubiese hecho”.

Los rumores que circularon después de la ruptura

Durante la conversación, Luck Ra reconoció que la situación modificó su manera de relacionarse con otras personas. “Empecé a desconfiar de la gente”, dijo, y mencionó que alrededor de la separación circularon versiones que, según su relato, no reflejaban lo que estaba ocurriendo.

También desmintió los rumores sobre una supuesta fiesta en Ibiza posterior al final de su noviazgo. “No había ninguna sola chica que sea paga ni nada de eso. Todo mentira, amigo, olvidate”, aseguró al referirse a las publicaciones que habían circulado sobre su vida privada.

Por último, contó entre risas que actualmente le cuesta tomar la iniciativa para conocer a alguien. “No le hablo a nadie porque me da miedo hablarles a las chicas. Me olvidé completamente de cómo se chamuyaba”, comentó. Aunque dejó en claro que la nueva relación le produjo dolor, insistió en que desea que La Joaqui sea feliz y que ambos pudieron dar por terminada su historia.