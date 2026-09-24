Sofía Gonet denunció acoso desde hace 10 años y recibió botón antipánico y custodia policial

Sofía Gonet denunció que padece acoso desde hace diez años y recibió un botón antipánico y custodia policial, luego de realizar una presentación ante la comisaría 14B de la Ciudad de Buenos Aires. La influencer, conocida en redes sociales como “La Reini”, decidió recurrir a la Justicia después del episodio de amenazas denunciado por su expareja, Homero Pettinato.

La situación tomó mayor dimensión después de que un hombre se presentara en la puerta de OLGA, donde trabaja Pettinato, y permaneciera observándolo durante varios minutos. Según relató el conductor, en un momento realizó un gesto con la mano sobre su cuello que interpretó como una amenaza.

Tras conocerse el episodio, Gonet publicó un video y contó que desde hace años atravesaba situaciones de hostigamiento atribuidas al mismo hombre. Hasta entonces, según explicó, no había formalizado una denuncia porque las conductas se habían producido principalmente a través de las redes sociales.

Gonet recibió medidas de protección

Fuentes policiales confirmaron que la influencer realizó la denuncia en la comisaría 14B y que posteriormente se solicitaron medidas para protegerla.

“La Reini hizo la denuncia en la 14B y le pidieron que le den un botón y hasta ahora no se habían podido comunicar con ella y le pusieron una consigna”, indicaron fuentes policiales citadas por Infobae.

El periodista Augusto Telias también abordó el caso en Cortá por Lozano y aseguró que “Sofía Gonet, La Reini, está con botón antipánico y custodia policial a raíz del acoso que finalmente ella denunció después de padecerlo durante diez años”.

Según la información difundida por Telias, el hombre denunciado fue identificado como Claudio Hernán Di Carlo, quien utilizaría el nombre Hernán Bloquero en las redes sociales.

La amenaza denunciada por Homero Pettinato

El caso adquirió repercusión luego del episodio ocurrido en las inmediaciones de OLGA. De acuerdo con el relato difundido, el hombre permaneció frente al lugar y observó a Pettinato durante varios minutos antes de realizar el gesto que derivó en la denuncia.

“Después de lo que pasó con Homero Pettinato, que fue pareja de La Reini, que estaba en el streaming y se le apareció este sujeto, lo estuvo mirando durante varios minutos hasta que en un momento le hizo esta seña”, explicó Telias.

Según el periodista, tras la presentación realizada por Pettinato, el acusado fue imputado por amenazas simples y citado a indagatoria. La causa quedó a cargo del fiscal Federico Taramelli, de la Fiscalía N.º 6.

La citación habría sido comunicada telefónicamente después de que efectivos policiales intentaran localizar al denunciado en Junín.

Por qué Gonet decidió denunciar ahora

Gonet había explicado que anteriormente no había recurrido a la Justicia debido a que gran parte del supuesto hostigamiento se desarrollaba en el ámbito digital.

“Yo nunca lo denuncié. ¿Por qué? Porque esto fue vía redes”, había manifestado.

Sin embargo, la aparición del hombre frente al lugar donde trabaja Pettinato modificó la situación. La influencer consideró que lo sucedido podía estar relacionado también con el hostigamiento que ella venía denunciando públicamente y decidió realizar la presentación policial.

El episodio llevó además a que se adoptaran medidas de protección mientras avanza la investigación judicial.

Pettinato: “Mi máxima preocupación es por Sofía”

En las últimas horas, Homero Pettinato volvió a referirse al caso y sostuvo que su principal preocupación pasa por la seguridad de su expareja.

“Ver rojo y amenazar a alguien de muerte es un delito y es gravísimo. Mi máxima preocupación es por Sofía, porque una persona no puede estar hostigando de esa manera, mandando stories todo el día y sintiendo que es parte de la vida del famoso”, expresó en declaraciones a Primicias Ya.

El conductor también aseguró que solicitó un botón antipánico, aunque indicó que todavía debía retirarlo.

Pettinato cuestionó además la posibilidad de que la situación pudiera resolverse simplemente mediante un pedido de disculpas y consideró necesaria una intervención ante la gravedad que atribuye a los hechos denunciados.

El temor de Pettinato antes de un show

El conductor contó que comenzó a modificar algunos comportamientos cotidianos a partir de lo ocurrido y manifestó especialmente su preocupación por una presentación que tiene prevista para el viernes.

“Mi paranoia es el show del viernes porque en un show estás muy expuesto”, reconoció.

También describió un momento posterior a la amenaza en el que se encontró solo y comenzó a sentir temor. “En un momento entendés y caés en que la amenaza es real y es contra vos”, relató.

Por último, Pettinato sostuvo que, según su testimonio, el comportamiento denunciado no constituye un episodio aislado, sino que se habría prolongado durante años alrededor de Gonet y de personas vinculadas a ella.

“Una persona con obsesión de hace diez años, subiendo cientos de stories semanales, termina hostigando y amenazando a todos los hombres que se le acerquen a ella”, afirmó.

La investigación judicial continúa mientras Gonet permanece con medidas de protección después de haber formalizado la denuncia por el acoso que asegura padecer desde hace una década.