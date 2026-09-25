Trabajadores de Granja Tres Arroyos realizaron una olla popular y mantienen el reclamo

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos continuaron este viernes con las acciones en el marco del conflicto laboral que atraviesan y realizaron una olla popular frente a las instalaciones de la empresa. Familiares, mujeres y vecinos se acercaron durante la jornada para colaborar con alimentos y acompañar el reclamo.

La actividad se desarrolló frente a las puertas de la planta y se sumó a las distintas medidas impulsadas por los trabajadores para visibilizar su situación. Quienes participaron destacaron especialmente la solidaridad de las personas que aportaron productos y colaboraron en la preparación de la comida.

“Es una forma más de lucha que han venido sosteniendo”, expresaron desde el lugar al referirse a la iniciativa y al acompañamiento recibido durante la jornada.

“Es una situación que nos compromete a todos”

Laura fue una de las mujeres que se acercó a participar de la olla popular. Explicó que decidió concurrir principalmente para acompañar a una amiga vinculada con los trabajadores afectados por el conflicto.

“Es una situación que nos compromete a todos”, sostuvo. Además, consideró fundamental acompañar a quienes atraviesan el reclamo, aun cuando reconoció las dificultades para conseguir una participación más amplia de la comunidad.

Otra de las mujeres presentes contó que es hermana de una trabajadora de la empresa y que concurrió junto con otras personas para respaldar la protesta. “Esto es un atropello a la gente”, afirmó al describir la situación.

“A todos nos puede tocar”

La mujer hizo hincapié en la necesidad de que la comunidad acompañe el reclamo de los empleados de la avícola y planteó que una situación laboral de estas características puede afectar a cualquier familia.

“Tenemos que estar todos porque a todos nos puede tocar”, manifestó durante la actividad realizada frente a la planta.

La olla popular tuvo así un fuerte componente de acompañamiento familiar y comunitario. Los participantes permanecieron junto a los trabajadores mientras se preparaban y distribuían los alimentos.

Esperan novedades sobre una presentación en Diputados

En paralelo con las acciones frente a la planta, los trabajadores señalaron que esperan información sobre gestiones vinculadas al conflicto realizadas en la Cámara de Diputados de la Nación, indicó La Pirámide.

Según manifestaron, tienen conocimiento de una presentación relacionada con la situación de la empresa, pero hasta este viernes no habían recibido precisiones sobre su contenido ni sobre eventuales conclusiones surgidas de las gestiones.

Por ese motivo, esperan que desde el sindicato se brinde información sobre lo sucedido o que se convoque a una asamblea en la que puedan conocer los detalles y los próximos pasos del reclamo.