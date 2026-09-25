Tiene 11 años, heredó de su abuelo el amor por el acordeón y cumplió el sueño de tocar junto a Juan Manuel Bilat

La música unió generaciones y regaló una de las escenas más emotivas: Theo Barreto, un niño de 11 años oriundo de Colonia Avellaneda que comenzó a tocar el acordeón inspirado por su abuelo Roberto, cumplió el sueño de conocer y tocar junto a Juan Manuel Bilat, uno de los músicos que más admira.

A solo tres meses de comenzar a estudiar, el niño tuvo su primera actuación en una fiesta privada y desde entonces comenzó a construir su propio recorrido por peñas, festivales y bailantas de la región. Pasó por escenarios de Sir Leonard, Federal y Bovril, participó de distintas celebraciones y peñas, y también tuvo un reconocimiento muy importante: fue ganador del Festival del Gurí en Bovril.

En diálogo con Elonce, el niño confesó que nunca había tenido la oportunidad de saludar personalmente a Bilat, pese a haberlo visto actuar en distintos escenarios. “Me gusta mucho cómo toca”, dijo Theo.

Bilat, presente en los estudios de Elonce, saludó a Theo y compartió una reflexión que conectó de inmediato sus historias. “Mi abuelo fue una transmisión directa, la comunicación musical fue directo de mis abuelos, me veo reflejado. Qué bueno que puertas adentro también se viva nuestra cultura”, expresó Bilat.

El artista explicó que ver al pequeño acordeonista le recordó sus propios comienzos y celebró que nuevas generaciones mantengan viva la música del Litoral. “Me pone muy feliz verlo haciendo sus primeras armas y llevando música y cultura a un montón de lugares”, señaló.

Del sueño a tocar juntos

Después de escuchar a Theo interpretar algunos temas, Bilat no dudó en proponerle tocar juntos. Así, ambos tomaron sus acordeones y compartieron una interpretación en vivo, acompañados por el abuelo Roberto, protagonista fundamental de la historia musical de Theo.

Theo Barreto junto a Juan Manuel Bilat en Buenas Nohces

El legado del abuelo Roberto

Detrás del talento de Theo hay una historia familiar profundamente ligada a la música. Fue su abuelo quien le transmitió el amor por el acordeón y lo acompaña en cada presentación, alentándolo desde sus primeros pasos sobre los escenarios.

En ese sentido, Bilat valoró: “El camino de la música es hermoso. Hay que seguir adelante, estudiar un montón, pero el acordeón es un instrumento que los entrerrianos y el Litoral abrazan".

"Sentite un privilegiado de tocarlo y llevá con mucho amor cada nota”, le aconsejó al niño.

A pesar de su corta edad, Theo Barreto ya participa de festivales y también de fiestas privadas, acompañado por su familia. Quienes deseen contactarlo pueden hacerlo a través de sus redes sociales, con su nombre, o comunicándose al 343 4067-312 para contrataciones.