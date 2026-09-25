Día del Empleado de Comercio: qué negocios abrirán y cuáles permanecerán cerrados

El próximo lunes 28 de septiembre se celebrará el Día del Empleado de Comercio, una jornada que modificará la atención al público en supermercados, hipermercados, shoppings y distintos establecimientos del país. Aunque la fecha original es el 26 de septiembre, este año se acordó trasladarla para que los trabajadores mercantiles puedan disfrutar del descanso.

La decisión fue consensuada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias del sector. El acuerdo alcanza al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y mantiene los efectos laborales establecidos por la Ley 26.541.

La normativa equipara esta conmemoración a un feriado nacional para los trabajadores alcanzados, aunque no se trata de un feriado general para todas las actividades. Por ese motivo, el funcionamiento de los comercios dependerá del tipo de establecimiento, su personal y la modalidad de atención que adopte cada empresa.

Qué pasará con los supermercados y shoppings

Los supermercados, hipermercados y grandes cadenas comerciales prevén cerrar sus puertas el lunes, debido a que buena parte de sus trabajadores está comprendida en el convenio mercantil. Por eso, quienes necesiten realizar compras deberán tener en cuenta que la atención habitual podría quedar interrumpida durante toda la jornada.

En los shoppings también se espera que la mayoría de los locales comerciales permanezca cerrada. Sin embargo, el funcionamiento de determinados servicios, como

propuestas gastronómicas o espacios de entretenimiento, podrá variar de acuerdo con la organización de cada establecimiento y el régimen laboral de su personal.

La situación será diferente para los negocios de barrio atendidos directamente por sus propietarios. Estos podrán abrir con normalidad, ya que el descanso previsto por el Día del Empleado de Comercio corresponde a los empleados alcanzados por la normativa y no obliga al dueño de un local a mantenerlo cerrado.

Cómo se paga el Día del Empleado de Comercio

Los establecimientos que tengan trabajadores en relación de dependencia también podrán abrir si acuerdan con ellos la prestación voluntaria de servicios. En ese caso, la jornada deberá liquidarse con el mismo tratamiento salarial correspondiente a un feriado nacional.

Esto significa que el empleado que trabaje tendrá derecho a su remuneración habitual más una cantidad igual por la jornada prestada. En términos prácticos, corresponde el pago doble por el día trabajado, conforme a las disposiciones laborales vigentes.

Quienes no concurran a trabajar conservarán su remuneración habitual, sin descuentos salariales ni pérdida del presentismo por el descanso. Además, el acuerdo establece expresamente que el lunes 28 no podrá utilizarse como franco compensatorio correspondiente al descanso semanal.

Por qué se trasladó la celebración al lunes 28

La Ley 26.541 establece el 26 de septiembre de cada año como Día del Empleado de Comercio. Sin embargo, debido a que en 2026 esa fecha coincide con un sábado, las entidades gremiales y empresariales resolvieron trasladar excepcionalmente la conmemoración al lunes siguiente.

El cambio no modifica el carácter de la jornada ni los derechos laborales asociados a ella. Para la liquidación de los haberes de septiembre, la fecha efectiva de celebración será el lunes 28, con las condiciones previstas para el descanso mercantil.

La medida alcanza a trabajadores de supermercados, tiendas, cadenas de electrodomésticos y otros establecimientos comprendidos en el convenio de comercio. No obstante, la apertura de cada local deberá confirmarse según su organización y los acuerdos establecidos con el personal.

De esta manera, el próximo lunes habrá cambios en la actividad comercial de distintas ciudades. Mientras las grandes superficies prevén suspender su atención habitual, los pequeños negocios atendidos por sus dueños podrán continuar funcionando durante el Día del Empleado de Comercio.