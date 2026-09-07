Cuándo son los próximos feriados y fines de semana largos de 2026

Los feriados y fines de semana largos de 2026 vuelven a cobrar protagonismo de cara al último tramo del año. Tras septiembre, el calendario nacional establece como próxima fecha el lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que permitirá disfrutar de tres jornadas consecutivas de descanso.

Al coincidir directamente con un lunes, el feriado se unirá al sábado 10 y domingo 11 de octubre. De esta manera, quienes habitualmente no trabajan durante el fin de semana tendrán 72 horas consecutivas de descanso, sin necesidad de que la fecha sea trasladada.

La pausa aparece como una oportunidad para organizar viajes cortos, actividades recreativas o escapadas, especialmente porque será el primer fin de semana largo del último trimestre del año. Después de octubre, el calendario todavía tendrá otras fechas nacionales durante noviembre y diciembre.

Qué se conmemora el 12 de octubre

El 12 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La jornada se encuentra contemplada dentro del régimen nacional de feriados y tiene como eje promover la reflexión histórica y el reconocimiento de la diversidad cultural.

En 2026, la particularidad será que la fecha caerá lunes. Por ese motivo, no será necesario modificarla para generar un descanso extendido: quedará automáticamente vinculada con el sábado y domingo anteriores.

Así, el fin de semana largo comenzará el sábado 10 de octubre y finalizará el lunes 12, convirtiéndose en una de las últimas oportunidades del año para contar con tres días consecutivos de descanso antes de ingresar en los meses finales de 2026.

Noviembre también tendrá un fin de semana largo

Luego del descanso de octubre, habrá que esperar hasta noviembre para el siguiente feriado nacional. El 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, una fecha incluida dentro de los feriados trasladables.

En 2026, el 20 de noviembre caerá viernes. De acuerdo con el régimen establecido por la Ley 27.399, los feriados trasladables que coincidan con jueves o viernes pasan al lunes siguiente. Por ese motivo, la conmemoración se trasladará al lunes 23 de noviembre.

Esto permitirá conformar otro fin de semana largo de tres días, integrado por el sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre. Será otra de las pausas extendidas que quedarán disponibles antes de la llegada de diciembre.

Los feriados que quedan en diciembre

El último mes del año tendrá dos feriados nacionales inamovibles. El primero será el martes 8 de diciembre, cuando se conmemore el Día de la Inmaculada Concepción de María.

A diferencia de las fechas de octubre y noviembre, el 8 de diciembre caerá martes y, por su carácter de feriado inamovible, permanecerá en esa jornada. En principio, por lo tanto, no conformará por sí solo un fin de semana largo de tres días.

El último feriado nacional del calendario será Navidad, el viernes 25 de diciembre. En este caso, la ubicación de la fecha permitirá unir el feriado con el sábado 26 y domingo 27 para quienes no trabajen durante el fin de semana, conformando tres jornadas consecutivas de descanso.