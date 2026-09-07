Mecenazgo deportivo: clubes entrerrianos esperan la reglamentación de la nueva ley

REDACCIÓN ELONCE
El mecenazgo deportivo permitirá financiar obras, competencias y proyectos de clubes y deportistas entrerrianos mediante aportes privados. Hugo Grassi explicó a Elonce los alcances de la reforma y cómo se buscará distribuir los recursos.
El mecenazgo deportivo entró en una instancia decisiva en Entre Ríos luego de que la Legislatura sancionara definitivamente la modificación del régimen que permitirá canalizar recursos privados hacia clubes, deportistas, municipios y diferentes proyectos vinculados con la actividad. Hugo Grassi, presidente de la Federación Entrerriana de Clubes, explicó a Elonce que ahora aguardan la publicación de la norma y trabajan en su reglamentación.
“La semana pasada salió de la Legislatura y fue al Ejecutivo. Estamos esperando; nos dijeron que esta semana iba a ser publicada en el Boletín Oficial. Como es una reforma de la ley original, tiene que volver a ser publicada”, señaló Grassi sobre el estado de la normativa.
El dirigente explicó que las entidades deportivas ya comenzaron a participar de la elaboración de las pautas que permitirán poner en práctica el sistema: “Ya estamos trabajando en la reglamentación a través del Consejo del Deporte de la provincia, junto con la Federación y la Secretaría de Deportes, para apenas esté, ponerlo en funcionamiento”.
Qué podrán financiar los clubes
El alcance del nuevo régimen será amplio y no estará limitado exclusivamente a las obras de infraestructura. Según explicó Grassi, podrán presentarse iniciativas relacionadas con mejoras edilicias, participación en competencias y otras necesidades del deporte entrerriano.
“En realidad es muy amplio porque van a ser los clubes; puede ser para obras, para alguna participación en algún campeonato. Es muy amplio el rango que tiene. También va a ser para deportistas, va a ser para municipios”, indicó.
Además, sostuvo que el objetivo será abarcar la mayor cantidad posible de disciplinas y actores. “La ley de mecenazgo es para todo el deporte de la provincia. Lo que se pretende es que no quede ninguna actividad sin acogerse a este beneficio. Así que creemos que va a funcionar bien”.
Expectativas por el impacto en las instituciones
Para la Federación Entrerriana de Clubes, el mecanismo podría representar una herramienta significativa ante las dificultades que enfrentan numerosas entidades para realizar inversiones con recursos provenientes principalmente de las cuotas sociales.
“Para nosotros es algo que nunca hemos tenido. La verdad que cuando se ponga en funcionamiento esto va a traer aparejado un crecimiento importante”, afirmó Grassi.
En ese sentido, hizo hincapié en las dificultades para mantener y ampliar la infraestructura. “Las obras en las instituciones, fundamentalmente, están atrasadas porque en esta situación económica no alcanza el presupuesto. Los presupuestos nacen de las cuotas societarias y no alcanza para hacer obras, así que creemos que vamos a mejorar nuestras instalaciones para la práctica deportiva”.
Cómo buscarán distribuir los recursos
Uno de los puntos que se trabaja en la reglamentación es evitar que la mayor parte de los aportes se concentre en instituciones grandes o con mayor capacidad para conseguir empresas interesadas en convertirse en mecenas.
“Nosotros hemos propuesto que los clubes grandes no tengan la mayoría de los mecenas; que no haya, por ejemplo, clubes que tengan 20 mecenas y clubes chicos que no tengan ninguno”, explicó el presidente de la Federación.
Sobre el mecanismo que se analiza, agregó: “Se está hablando de que por proyecto sean tres y un proyecto por club”. Según explicó, la intención será limitar la concentración de aportes y ampliar las posibilidades para instituciones más pequeñas.
Un fondo común para los clubes sin mecenas
Otro aspecto destacado será la creación de una herramienta solidaria para que los clubes que no logren conseguir aportantes privados también puedan acceder a recursos.
“Lo bueno de todo esto también es que logramos que, de todos esos mecenas que tengan los clubes, un 20% vaya a un fondo común para atender a los clubes o al deporte que no tengan empresarios, que no tengan mecenas que los puedan contener”, detalló Grassi.
“Creo que es muy solidaria la ley para que todos los deportistas o todos los clubes puedan recibir un pedacito de todo esto”, agregó. De esta manera, se buscará generar cierta paridad entre las instituciones independientemente de su capacidad para conseguir aportantes.
Beneficios para quienes aporten
El régimen también contempla incentivos para las personas o empresas que decidan convertirse en mecenas. Este punto había sido uno de los aspectos que, según Grassi, necesitaba modificaciones respecto de la normativa original.
“Ellos van a tener otro tipo de beneficio que va a ser en la parte impositiva. Eso lo está trabajando ATER para poder motivar que el mecenas pueda participar y adherirse a esta ley”, explicó.
Asimismo, aclaró que el aporte no estará reservado exclusivamente a empresas: “Puede ser una empresa, puede ser una persona física. Todo el que aporte a ATER puede entrar como mecenas. Una persona física, de acuerdo a la actividad que tenga, también puede adherirse a la ayuda de las instituciones”.
Cómo se controlará el destino del dinero
Los proyectos financiados estarán sujetos a mecanismos de fiscalización para comprobar que los fondos sean utilizados para los objetivos que fueron aprobados originalmente.
“Dentro de la reglamentación va a haber un órgano de control de obra o de lo que sea propuesto en el proyecto y, además, van a tener que rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas de la provincia”, explicó Grassi.
El dirigente agregó que los aportantes también tendrán constancias sobre el destino del dinero. “Todo esto va a estar controlado por un órgano del Estado, que nos controla siempre a través del Tribunal de Cuentas. Asimismo, el mecenas también va a tener su certificación de que el dinero que otorga a los clubes va a estar certificado para que ellos puedan hacer sus rendimientos”.
Clubes ya preparan sus proyectos
La expectativa entre las instituciones deportivas comenzó antes de la sanción definitiva de las modificaciones. De acuerdo con Grassi, numerosos dirigentes ya mantuvieron conversaciones con potenciales mecenas mientras aguardaban que terminara de definirse el régimen.
“Muchos de los clubes, muchos de los dirigentes deportivos están trabajando con algún mecenas. Lo que pasaba es que la ley no contemplaba algunos temas, tuvo que volver a la Legislatura y corregirse. Entonces, muchos ya tienen el proyectito bajo el brazo para poder avanzar”, reveló.
Finalmente, explicó que la Federación, el Consejo del Deporte y la Secretaría de Deportes participan de la elaboración de la reglamentación. “Estamos aportando desde nuestro lado lo que creemos más conveniente. Lo que se quiere es que, mediante la participación de los actores, se pueda hacer una reglamentación y no tener que después corregir algunos detalles como pasó con la ley”, concluyó Grassi.