Femicidio en Merlo: discutió con su esposa, la mató a puñaladas y confesó "se me fue la mano"

Una mujer de 62 años fue asesinada de varias cuchilladas en su vivienda de Mariano Acosta, partido bonaerense de Merlo, luego de una discusión con su esposo, con quien llevaba 39 años de matrimonio. El acusado fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

La víctima fue identificada como Silvia Beatriz Mina, cuyo cuerpo fue hallado en una de las habitaciones del inmueble situado sobre la calle Asunción al 2800. La mujer presentaba numerosas heridas de arma blanca y estaba rodeada por un charco de sangre.

La vivienda donde ocurrió el hecho.

Por el femicidio fue detenido Marcelo Tesio, de 64 años, esposo de Mina. Cuando los efectivos de la Policía Bonaerense llegaron al domicilio, el hombre tenía cortes en ambos brazos y en el cuello. Ante los uniformados habría expresado: “Se me fue la mano”.

El hijo encontró el cuerpo de su madre

Ernesto, uno de los hijos del matrimonio, fue el primero en ingresar a la vivienda y encontrar a su madre. Según relató, su padre lo llamó cuando lo vio pasar por la calle y lo acompañó hasta la habitación donde se encontraba el cuerpo.

“Cuando entro a la habitación la veo a mi mamá tirada, con un corte bien calculado en el cuello y otros cortes más. No decido tomarle el pulso porque el charco de sangre era tan grande y lo vi coagulado que supuse que no tenía signos vitales”, contó ante los medios.

El hijo también observó que su padre presentaba diferentes lesiones. “Veo que mi papá tenía cortes en varias partes, autolesiones, y él me dice que mi madre lo atacó y se le fue la mano. ‘Me defendí y se me fue la mano’, dijo”, agregó.

Investigan las circunstancias del femicidio

La versión brindada por el acusado quedó bajo investigación y deberá ser contrastada con las pericias realizadas en la vivienda, la autopsia y los demás elementos incorporados al expediente.

En el lugar, los investigadores secuestraron una cuchilla que habría sido utilizada durante el ataque. Las primeras averiguaciones indicaron que no existían denuncias previas por violencia de género dentro de la pareja, aunque el hijo aseguró posteriormente que su padre había sido violento durante años.

Tesio fue trasladado al Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, donde recibió atención por las heridas que tenía en los brazos y el cuello. Después de obtener el alta médica, quedó formalmente detenido.

La causa quedó en manos del fiscal Leandro Vaccaro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 11 de Morón, quien tenía previsto indagar al acusado este lunes.