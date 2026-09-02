Femicidio en Concordia: la autopsia reveló que la mujer murió por una fractura de cráneo

La investigación por un posible femicidio en Concordia sumó este miércoles un elemento clave luego de que la autopsia determinara que la mujer de 47 años, fallecida tras un violento episodio ocurrido en una vivienda de barrio Pampa Soler, murió como consecuencia de una fractura de cráneo, consignó Concordia Policiales.

El procedimiento comenzó pasado el mediodía y estuvo a cargo del médico forense, quien estableció la causa del fallecimiento. El resultado será incorporado al resto de las pruebas reunidas para reconstruir las circunstancias en las que se produjo la lesión fatal.

Por el hecho permanece detenido Leandro José Sigwardt, de 46 años y pareja de la víctima. El fiscal de Género, Mauro Jaume, deberá definir en las próximas horas la calificación legal del caso y la imputación que eventualmente se formulará contra el hombre.

Cómo ocurrió el episodio que se investiga

El caso comenzó a investigarse cuando Sigwardt se presentó en la Comisaría Sexta y manifestó que había mantenido una discusión con su pareja, durante la cual ambos se habrían agredido físicamente.

En ese contexto, de acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, el hombre habría reconocido haber golpeado la cabeza de la mujer contra el suelo. La mecánica precisa del episodio y las circunstancias que rodearon la muerte forman parte de la investigación judicial.

Tras la intervención policial, la mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Masvernat, donde los profesionales de la salud realizaron maniobras de reanimación. Pese a los esfuerzos médicos, finalmente se confirmó su fallecimiento.

La autopsia confirmó una fractura de cráneo

A partir de la muerte, la Justicia dispuso la realización de la autopsia para determinar con precisión qué lesión había provocado el deceso. El examen forense se concretó durante este miércoles.

El estudio determinó finalmente que la mujer falleció como consecuencia de una fractura de cráneo, un resultado que adquiere relevancia para avanzar en la reconstrucción del hecho y establecer las responsabilidades.

Con esta información, los investigadores cuentan con un nuevo elemento que deberá ser analizado junto con las demás evidencias incorporadas al expediente y las actuaciones realizadas desde que se conoció el episodio.

La causa avanza bajo la hipótesis de femicidio

De acuerdo con los elementos reunidos hasta el momento, la investigación avanza bajo la hipótesis de un femicidio en Concordia, aunque la calificación legal todavía deberá ser determinada formalmente por el Ministerio Público Fiscal.

Mientras tanto, Sigwardt continúa detenido y el fiscal Mauro Jaume deberá evaluar el resultado de la autopsia y las demás pruebas para resolver cuál será la imputación que se le formulará.

La investigación continuará con distintas medidas para establecer cómo se desarrolló el episodio ocurrido en la vivienda de barrio Pampa Soler. El resultado de la autopsia confirmó uno de los aspectos centrales del expediente: la víctima sufrió una fractura de cráneo que le provocó la muerte.