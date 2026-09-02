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Policiales Interviene la División Homicidios

Hallaron a un hombre muerto en barrio Paraná XIV e investigan una “muerte dudosa”

Un hombre de 61 años fue hallado muerto en un departamento de barrio Paraná XIV. Investigadores de Homicidios y el fiscal Pereyra trabajan en el lugar para establecer las circunstancias del fallecimiento.

2 de Septiembre de 2026
Hombre muerto en Paraná XIV: investigan una muerte dudosa.
Hombre muerto en Paraná XIV: investigan una muerte dudosa. Foto: (Elonce).

REDACCIÓN ELONCE

Un hombre de 61 años fue hallado muerto en un departamento de barrio Paraná XIV. Investigadores de Homicidios y el fiscal Pereyra trabajan en el lugar para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Un hombre de 61 años fue hallado muerto en barrio Paraná XIV, en la capital entrerriana, y la Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, según se confirmó a Elonce.

 

El cuerpo fue encontrado en el interior de un departamento ubicado en inmediaciones de las calles Churruarín y Güiraldes. Tras el hallazgo, personal policial acudió al lugar y se dio intervención a la División Homicidios.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron a Elonce que el hecho fue inicialmente calificado como una “muerte dudosa”. Si bien trascendieron versiones sobre una posible muerte violenta, esa circunstancia no había sido confirmada oficialmente.

 

Investigación en el lugar

 

El fiscal Pereyra intervino en la causa y trabaja junto con los investigadores para determinar cómo ocurrió el deceso. Familiares del hombre también se encontraban en el lugar mientras avanzaban las actuaciones correspondientes.

Las pericias y demás medidas dispuestas por la Justicia buscarán establecer las causas de la muerte y determinar si existió intervención de terceros.

 

En desarrollo...

 

Investigan el hallazgo de una persona sin vida en barrio Paraná XIV

Temas:

Hombre Muerte Paraná departamento
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