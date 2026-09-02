La UIA alertó por la caída de la actividad y el empleo: “La economía no puede medirse solamente por la inflación”

La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó por la caída de la actividad industrial y reclamó que el análisis de la economía argentina no quede limitado al comportamiento de la inflación. Durante el acto por el Día de la Industria, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, reconoció la importancia de la estabilización macroeconómica, pero advirtió sobre empresas y sectores productivos que atraviesan dificultades.

“La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, sostuvo Rappallini durante el encuentro realizado en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, ante unos 200 representantes industriales y funcionarios.

El dirigente planteó que existen sectores “muy golpeados” y empresas que trabajan con niveles de utilización de capacidad inferiores a sus posibilidades. En ese contexto, pidió una “mirada sistémica” sobre el proceso económico y presentó siete puntos para construir lo que definió como un “puente” entre la economía que queda atrás y una economía competitiva.

La UIA advirtió por la producción y los puestos de trabajo

Uno de los principales argumentos de Rappallini, según publicó Infobae, estuvo relacionado con la evolución reciente de la industria. Según los datos expuestos durante su discurso, la producción industrial se encuentra 10% por debajo de los niveles de 2022, mientras que determinadas actividades acumulan retrocesos de entre 25% y 30%.

También hizo referencia al impacto sobre el mercado laboral. “Desde agosto de 2023, la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados”, afirmó.

Para el presidente de la UIA, el deterioro de la producción termina repercutiendo sobre distintas variables de la economía. “La microeconomía también construye la macroeconomía. Cuando cae la actividad, se pierde empleo, se debilita el consumo y se destruye tejido empresario y capacidad productiva”, señaló.

Rappallini agregó que, cuando esa dinámica se prolonga, también termina afectando la inversión, la recaudación y la propia estabilidad macroeconómica. Por eso consideró necesario atravesar la transformación de la economía sin perder capacidades productivas necesarias para una posterior recuperación.

El dirigente industrial reconoció que durante este período convivieron el ordenamiento fiscal y la desaceleración inflacionaria con una mayor apertura económica, pero insistió en que los resultados deben evaluarse también desde el nivel de actividad.

Siete reclamos para mejorar la competitividad

La propuesta de la UIA quedó estructurada alrededor de siete ejes: actividad y crédito; competitividad y costo argentino; competencia desleal; energía; morosidad; infraestructura; y modernización laboral y litigiosidad.

En materia financiera, Rappallini reclamó reconstruir el crédito para capital de trabajo, inversión, vivienda y consumo. “Tenemos que encontrar instrumentos que permitan sostener la actividad sin comprometer el orden macroeconómico. Y uno de los más importantes es reconstruir el crédito”, expresó.

El segundo punto estuvo vinculado al denominado “costo argentino”. La UIA mencionó entre los factores que afectan la competitividad a los impuestos, regulaciones, costos logísticos, infraestructura, restricciones financieras y cambios de reglas.

Rappallini propuso un Pacto Fiscal Industrial Federal entre Nación, provincias y municipios para avanzar gradualmente en una reducción de la presión tributaria sobre la producción. Entre los gravámenes mencionó Ingresos Brutos, Sellos, tasas municipales y el impuesto a los créditos y débitos.

“Tenemos que acelerar la reducción del costo argentino y hacerlo sobre aquellos factores que hoy condicionan la capacidad de nuestras empresas para competir”, afirmó.

Otro de los ejes fue la competencia desleal. El presidente de la UIA cuestionó los efectos del dumping, los subsidios implementados por otros países, la subfacturación, el contrabando y la comercialización de productos que no cumplirían las mismas exigencias de calidad y seguridad que enfrenta la producción local.

“Esto lejos está de ser libre mercado, es competencia desleal”, sostuvo.

Energía, deudas e infraestructura

Respecto de la energía, la entidad pidió que el desarrollo de Vaca Muerta y de las fuentes renovables se traduzca en una ventaja competitiva para la producción nacional. Rappallini señaló que algunas industrias, particularmente pequeñas y medianas empresas, recibieron durante el año facturas de gas y electricidad que se multiplicaron entre tres y cinco veces.

La UIA también puso el foco en la morosidad empresarial y reclamó mecanismos para reprogramar deudas bancarias y fiscales. Entre las propuestas se incluyeron alternativas para regularizar obligaciones, una suspensión extraordinaria de embargos para firmas con problemas de liquidez y la agilización de la devolución de saldos a favor.

“Son capital de trabajo que hoy necesitan para pagar salarios, proveedores, impuestos y sostener la producción”, afirmó Rappallini sobre los fondos acumulados a favor de las compañías.

En infraestructura, el dirigente mencionó el estado de las rutas, las demoras portuarias, las limitaciones ferroviarias, la falta de redes eléctricas y gasoductos, los problemas de conectividad y las dificultades en pasos fronterizos.

Según señaló, esas deficiencias se trasladan directamente al precio final de los productos y reducen la competitividad. Por ese motivo, reclamó acelerar inversiones mediante concesiones, licitaciones y esquemas público-privados, sin descartar inversión estatal donde el sector privado no pueda realizar las obras necesarias.

Rappallini expone ante los asistentes durante el acto del Día de la Industria (fuente Infobae)

Las duras críticas de Moretti al Gobierno

Horas antes del discurso institucional de Rappallini, Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, había elevado considerablemente el tono de las críticas hacia la administración nacional y, particularmente, hacia el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Esta gente no conoce el país y segundo no conoce lo que es una industria. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”, cuestionó Moretti.

El dirigente consideró que las políticas actuales avanzan hacia una desindustrialización y vinculó el desarrollo fabril con la existencia de escuelas técnicas, universidades y organismos científicos y tecnológicos.

“No puede haber industria si vos no tenés escuelas técnicas, no puede haber industria si vos no tenés universidades, no puede haber industria si vos no tenés CONICET, no puede haber industria si vos no tenés INTI”, expresó.

Moretti también cuestionó las consecuencias sociales que, a su entender, podría generar el modelo económico. “Quiero saber si con este modelo que a nosotros nos están llevando a esta precarización del trabajo, puede contener a 45 millones de habitantes. Hay 25 millones de habitantes que estamos afuera”, afirmó.

Modernización laboral y el futuro de la industria

El último de los siete puntos presentados por Rappallini estuvo relacionado con la modernización laboral y la litigiosidad. El presidente de la UIA consideró que los cambios legislativos ofrecen una oportunidad para actualizar las relaciones laborales y señaló que será necesario trasladar las nuevas herramientas a las empresas.

También reclamó diálogo entre empresarios y trabajadores para actualizar convenios colectivos y cuestionó los niveles de litigiosidad laboral, al considerar que la falta de previsibilidad al momento de contratar puede desalentar la creación de empleo y la inversión.

“De estos siete puntos se trata el puente: de acompañar la transformación, reducir las fricciones de la transición y generar las condiciones para que nuestras empresas logren atravesar este momento”, sintetizó.

El acto reunió a unos 200 industriales y contó con la presencia de funcionarios y referentes de diferentes sectores. Entre ellos estuvieron el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini; el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne; la senadora Flavia Royón; el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; y el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.

En el cierre, Rappallini reclamó que la actividad fabril tenga un lugar explícito dentro de cualquier proyecto de desarrollo de largo plazo. Según las cifras presentadas por el dirigente, el sector industrial representa cerca del 18% del Producto Interno Bruto, el 20% del empleo y alrededor del 30% de la recaudación.

“Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años”, concluyó el titular de la UIA, quien pidió evitar descalificaciones hacia el sector productivo y aseguró que la entidad continuará elaborando propuestas para atravesar la actual transición económica sin perder empresas, empleos ni capacidad industrial.