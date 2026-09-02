Invierten $37 millones en una escuela de Rosario del Tala para mejorar accesos y evitar filtraciones

El gobierno provincial lleva adelante obras en la escuela N° 3 Domingo Faustino Sarmiento de Rosario del Tala, donde se invertirán 37 millones de pesos para mejorar la accesibilidad y resolver diferentes inconvenientes edilicios. Al establecimiento concurren 480 estudiantes.

Los trabajos son ejecutados a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura y tienen un plazo previsto de 60 días corridos. La intervención se desarrolla en el edificio ubicado en la intersección de las calles Panizza y Colón.

Uno de los principales objetivos es facilitar el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Para ello se construirán rampas en los accesos a las aulas y en otros sectores principales del establecimiento.

Mejoras en los accesos y galerías

El proyecto contempla además la reparación de la vereda de ingreso, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación de estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa de Rosario del Tala.

Otro de los problemas que busca solucionar la obra son las filtraciones de agua durante las lluvias. En ese marco, se construye una nueva cubierta metálica sobre las galerías.

También se realizarán tareas de limpieza y adecuación en el sector destinado a la ventilación de la cocina, junto con otras intervenciones necesarias para mejorar el funcionamiento cotidiano del edificio.

Trabajos para evitar anegamientos

La planificación incluye además obras en la sala de bombas de los tanques cisterna. Según se informó, ese sector presenta problemas de anegamiento durante las precipitaciones.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, señaló que las intervenciones apuntan a atender necesidades concretas de los establecimientos. “Cada obra responde a una necesidad concreta y busca hacer posibles espacios más seguros, accesibles y funcionales”, expresó.

El funcionario agregó que la Provincia busca sostener una planificación que permita destinar recursos a mejoras vinculadas directamente con las condiciones en las que estudiantes y docentes desarrollan sus actividades.

Las tareas en la escuela de Rosario del Tala están a cargo de la Cooperativa Serv. y Con LTDA. Una vez finalizadas, permitirán mejorar los accesos, reducir los inconvenientes provocados por las lluvias y optimizar distintos espacios utilizados diariamente por los 480 alumnos.