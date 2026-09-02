Conductor ebrio atropelló y mató a un peatón: tenía más de cinco veces el alcohol permitido

Un conductor ebrio atropelló y mató a un peatón de 42 años este miércoles por la mañana en Maipú, Mendoza. El automovilista abandonó el lugar después del impacto y fue localizado minutos más tarde. La prueba de alcoholemia determinó que conducía con 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.40 en inmediaciones del barrio 25 de Mayo, en la intersección de las calles María Auxiliadora y Bordin. De acuerdo con la información oficial, la Policía recibió un alerta sobre un Peugeot 207 negro que circulaba a alta velocidad.

Según las primeras actuaciones, el vehículo embistió al peatón y lo dejó gravemente herido sobre la vía pública. Tras el impacto, el conductor continuó la marcha y se alejó de la zona.

Personal de emergencias acudió al sitio del siniestro para asistir al hombre atropellado. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas sufridas, los profesionales constataron su fallecimiento.

La víctima tenía 42 años y presentaba lesiones compatibles con una fractura de cráneo, traumatismo facial y fractura del fémur izquierdo, según la información conocida después del episodio.

Mientras los médicos trabajaban en el lugar, efectivos policiales desplegaron un operativo para localizar al automovilista. El Peugeot 207 fue encontrado posteriormente sobre calle Triángulo Beltrán, a pocas cuadras de donde había ocurrido el atropello.

El test de alcoholemia arrojó 2,62 gramos por litro

El conductor, un hombre de 34 años, fue sometido a un control de alcoholemia que arrojó 2,62 gramos de alcohol por litro de sangre.

La cifra representa más de cinco veces el límite de 0,5 gramos por litro establecido para conductores particulares bajo la normativa tomada como referencia en las actuaciones informadas. El resultado se convirtió en uno de los elementos centrales de la investigación sobre las circunstancias del siniestro fatal.

Tras ser localizado, el automovilista quedó detenido y el vehículo involucrado fue secuestrado para la realización de las correspondientes pericias, señala Los Andes.