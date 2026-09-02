La provincia de Chaco suspendió las PASO para 2027

La provincia de Chaco suspendió las PASO para las elecciones de 2027 y se convirtió en la primera jurisdicción del país en adoptar esa decisión de cara al próximo proceso electoral. La iniciativa impulsada por el gobernador Leandro Zdero fue aprobada este miércoles por la Legislatura provincial.

La votación terminó con 17 votos afirmativos y ninguno negativo, en una sesión marcada por la ausencia de gran parte de los diputados opositores pertenecientes al Frente Chaqueño. El oficialismo consiguió además el acompañamiento de Katia Blanc, legisladora del Frente Renovador.

La decisión establece la suspensión durante un año de la vigencia de la Ley 2073-Q. Por ese motivo, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias no serán utilizadas para definir las candidaturas provinciales en 2027, aunque el mecanismo no fue eliminado definitivamente.

Zdero volvió a impulsar la suspensión

La suspensión de las PASO formaba parte de la agenda electoral del gobernador Zdero, quien ya había avanzado con una medida similar para los comicios legislativos anteriores.

El mandatario radical mantiene una alianza política con La Libertad Avanza, espacio que también promueve modificaciones al sistema de primarias. A nivel nacional, el presidente Javier Milei busca avanzar con la eliminación de las PASO dentro de su agenda de reforma electoral.

En el caso chaqueño, uno de los principales argumentos utilizados por el Ejecutivo provincial estuvo relacionado con los costos que implica organizar una elección primaria, especialmente cuando las fuerzas políticas pueden definir sus candidaturas mediante otros mecanismos internos.

El debate nacional por las PASO

La discusión chaqueña se produjo mientras el Gobierno nacional busca reunir respaldo político para avanzar con cambios similares. Sin embargo, entre los gobernadores dialoguistas existen diferencias sobre el alcance de una eventual reforma.

Mientras la Casa Rosada impulsa la eliminación definitiva de las primarias nacionales, distintos mandatarios provinciales se inclinan por una suspensión temporal, una alternativa similar a la que finalmente adoptó Chaco.

Durante 2025, distintos distritos habían decidido dejar sin efecto las PASO para sus respectivas elecciones locales. Entre ellos estuvieron la Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Mendoza, Catamarca y Jujuy, además del propio Chaco.

El escenario electoral hacia 2027

Zdero llegó a la gobernación en 2023 luego de imponerse ante Jorge Capitanich y terminar con un extenso ciclo de gobiernos peronistas en la provincia. Posteriormente, el oficialismo provincial consolidó su acuerdo electoral con La Libertad Avanza.

La suspensión de las primarias modificará ahora el escenario para la elección en la que se renovará el Poder Ejecutivo chaqueño. El peronismo buscará recuperar la Gobernación, mientras que el oficialismo intentará sostener la coalición que conformó con el espacio libertario.

También existe expectativa respecto de si las elecciones provinciales serán desdobladas de los comicios nacionales, una estrategia que diferentes gobernadores analizan para 2027.

La discusión sobre las PASO no presenta una posición uniforme en el país. Mientras algunas provincias suspendieron el mecanismo y otras directamente lo eliminaron, hay jurisdicciones que decidieron conservar las elecciones primarias.

San Luis y Salta, por ejemplo, avanzaron previamente con la eliminación definitiva del sistema. Santa Fe, en cambio, mantuvo las primarias dentro de su esquema electoral.