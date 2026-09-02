Agresión a jugadores de Patronato: cinco allanamientos, cuatro vehículos secuestrados y un arma incautada

Los allanamientos por la agresión a jugadores de Patronato ocurrida el pasado 15 de agosto avanzaron este miércoles con cinco procedimientos simultáneos en diferentes barrios de Paraná. Como resultado preliminar de los operativos, la Policía secuestró cuatro vehículos considerados de interés para la causa y un arma de fuego larga tipo escopeta, que quedó en manos de Policía Científica para su correspondiente peritaje.

Los procedimientos se desarrollaron en dos domicilios del barrio Municipal y otros tres inmuebles ubicados en los barrios Hijos de María, Paraná XIV y Tiro Federal. En este último sector, el operativo se concretó sobre calle Castares, en cercanías de Almirante Brown y Díaz Vélez, donde trabajó personal de Investigaciones junto con efectivos de la Jefatura Departamental Paraná y Policía Científica.

Secuestraron vehículos por la agresión a jugadores de Patronato (foto Elonce)

El subdirector de Investigaciones, Claudio Martínez, confirmó a Elonce que las medidas judiciales están directamente vinculadas con el episodio que tuvo como víctimas a integrantes del plantel de Patronato. “En este momento se están realizando cinco procedimientos judiciales, cinco allanamientos relacionados con las agresiones que sufrieron los jugadores del club Patronato el día 15 de agosto”, explicó.

Cuatro vehículos quedaron secuestrados

Uno de los principales resultados de los procedimientos fue el secuestro de cuatro rodados que, de acuerdo con la investigación, habrían sido identificados a partir de testimonios y del análisis de registros de cámaras de seguridad.

Secuestraron vehículos por la agresión a jugadores de Patronato (foto Elonce)

“Se han secuestrado cuatro vehículos que interesaban en relación a esta causa. Están identificados por testimonios y por el relevamiento de las cámaras”, precisó Martínez.

Los vehículos incautados son una Renault Express, un Fiat Palio, un Volkswagen Voyage y un Chevrolet Onix, según detalló el funcionario policial durante el operativo.

Secuestraron vehículos por la agresión a jugadores de Patronato (foto Elonce)

Los investigadores llegaron hasta los diferentes domicilios luego de analizar las declaraciones incorporadas al expediente y las imágenes obtenidas mediante cámaras ubicadas tanto en inmediaciones del club como en otros puntos considerados relevantes para reconstruir lo ocurrido.

“Es a raíz de testimonios y de todo lo que es el relevamiento de cámaras que se ha realizado en inmediaciones del club y de los domicilios en el día que sucedió el hecho”, explicó el subdirector de Investigaciones.

Secuestraron una escopeta y realizan peritajes

En el procedimiento desarrollado en barrio Tiro Federal también fue localizada un arma de fuego. Martínez confirmó que se trata, en principio, de un arma larga tipo escopeta, aunque evitó brindar mayores precisiones debido a que todavía estaba siendo examinada.

“En este domicilio precisamente se ha secuestrado también un arma de fuego que en este momento está siendo peritada por personal de Policía Científica”, informó.

Secuestraron vehículos por la agresión a jugadores de Patronato (foto Elonce)

El funcionario aclaró que los datos específicos sobre el arma se conocerán una vez finalizado el trabajo del personal especializado en balística. Por lo tanto, hasta contar con los resultados de las pericias no se determinó públicamente qué eventual vinculación tendría con el hecho investigado.

Los cinco procedimientos se desarrollaron con normalidad y no se registraron incidentes ni resistencia por parte de las personas que se encontraban en los domicilios allanados.

Investigan una presunta agresión a jugadores de Patronato (archivo)

No se ordenaron detenciones

Pese a los elementos secuestrados, Martínez aclaró que hasta el momento no se habían dispuesto detenciones. Tampoco quedaron arrestados los responsables de los inmuebles allanados ni los propietarios de los vehículos incautados.

“Los procedimientos todavía están en trámite. No se han ordenado detenciones respecto de las personas responsables de los inmuebles, como tampoco de los responsables de los vehículos”, puntualizó.

La investigación continuará ahora con el análisis de los elementos obtenidos durante los allanamientos. Los vehículos y el arma serán incorporados a las actuaciones y los informes elaborados por las distintas áreas policiales serán remitidos a la Fiscalía que interviene en la causa.

“Una vez que la Fiscalía cuente con todos los informes elevados, va a hacer una nueva evaluación del estado de la causa y determinará si dicta o no nuevas medidas para las personas involucradas”, adelantó Martínez.

Los operativos representan un nuevo avance en la investigación por las agresiones sufridas por jugadores de Patronato el 15 de agosto, episodio ocurrido luego del regreso del plantel a Paraná tras dura derrota del rojinegro por 3 a 0 ante Colón en Santa Fe. Se recordará que el jugador Facundo Díaz, habría recibido un golpe en la cabeza que le provocó un corte y debió ser vendado. Por su parte, el capitán Alan Sosa, habría recibido golpes en la cara y las imágenes lo mostraban con hematomas visibles en el rostro, dio a conocer el perfil del mencionado periodista.

La Justicia busca ahora establecer responsabilidades a partir de los testimonios, las cámaras de seguridad y los elementos incorporados durante los cinco allanamientos.