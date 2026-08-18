Agresión a jugadores de Patronato: abogado aclaró que su defendido solo es sospechoso en la investigación

La investigación por la agresión a jugadores de Patronato avanzó con un allanamiento en la vivienda de Alan Barrientos, señalado en la causa iniciada después de los incidentes ocurridos tras el regreso del plantel desde Santa Fe.

Su abogado defensor, Claudio Berón, confirmó a Elonce que durante el procedimiento se secuestraron teléfonos celulares y remarcó que, por el momento, su representado se encuentra sospechado, pero no fue formalmente imputado.

“Se llevó adelante un allanamiento en el día de ayer en la casa de mi defendido y se secuestraron celulares, el único elemento de interés para la causa que obviamente serán luego analizados por parte de la Fiscalía, pero otro elemento no se secuestró”, explicó Berón. Los dispositivos quedaron a disposición de los investigadores y su contenido será sometido a análisis en busca de información vinculada con el episodio.

La situación judicial de Barrientos, según insistió su defensor, todavía se encuentra en una instancia preliminar. “Por el momento está sospechado. Fue llamado a designar abogado defensor”, indicó. Y añadió que la defensa había tomado intervención incluso antes del requerimiento formal: “Nosotros nos habíamos adelantado porque habíamos tomado conocimiento, a través de los medios, de que estaba siendo señalado por estas personas”.

La situación judicial de Alan Barrientos

Berón explicó que inicialmente evaluaron realizar una presentación espontánea ante la Justicia. Sin embargo, posteriormente la Fiscalía requirió formalmente que Barrientos designara un abogado. “Por el momento está sospechado, designó abogado y nosotros estamos a la espera, obviamente, de que la Fiscalía después avance con la investigación”, sostuvo a Elonce.

El defensor hizo especial hincapié en diferenciar esa condición de una imputación formal. Consultado sobre si su representado reconocía haber estado en inmediaciones del club cuando se produjeron los hechos de violencia, respondió: “No tiene que reconocer o no reconocer nada porque por parte de Fiscalía hasta el momento no hay ninguna acusación, es decir, todavía no ha sido llamado como imputado”.

De acuerdo con lo explicado por el abogado, su tarea en esta etapa consistirá en seguir las medidas adoptadas por los investigadores y analizar las pruebas incorporadas al expediente. “A él se lo requiere para que ponga su abogado defensor, que es mi tarea, para poder defenderlo y estar controlando todo lo que es la investigación y también aportando prueba, en su caso, de ser necesaria”, expresó.

Las denuncias de los jugadores y los videos bajo análisis

La causa se inició a partir de las agresiones denunciadas por los futbolistas de Patronato Alan Sosa y Facundo Díaz, luego de la derrota por 3 a 0 frente a Colón, disputada el sábado en el estadio Brigadier López de Santa Fe. Los incidentes denunciados se produjeron posteriormente, cuando la delegación regresó a Paraná, en medio del delicado presente deportivo que atraviesa el equipo en la Primera Nacional.

Sobre las razones por las cuales Barrientos quedó bajo investigación, Berón sostuvo que hasta el momento la Fiscalía debía determinar qué elementos respaldaban los señalamientos. “Todavía no se lo llamó a declarar como imputado, porque no hay un hecho concreto. Todavía la Fiscalía no ha avanzado con una imputación. Cuando llega una denuncia, la Fiscalía tiene que investigar, tiene que ver la prueba, obviamente, con que cuenten estas personas”, explicó a Elonce.

Entre los elementos incorporados a la investigación se encuentran registros audiovisuales. Sobre esas imágenes, el defensor planteó su posición: “Por el momento hay algunos videos que hemos visto que no son, entendemos, para nada claros. Se ve un grupo de personas que se arriman al colectivo”, esbozó el letrado. La consideración sobre la calidad de esos registros corresponde a la defensa, mientras que será la Fiscalía la encargada de determinar su eventual valor probatorio.

Por qué Barrientos quedó señalado en la investigación

Berón indicó que su defendido quedó bajo sospecha a partir del señalamiento efectuado en el marco de las denuncias. “Por el momento, está sospechado porque es señalado por estas dos personas, como el supuesto que estaba allí, como se lo señala, como un líder de la barra de Patronato, así lo mencionan estas personas y por eso, él está sospechado”, afirmó al dialogar con Elonce.

En ese escenario, el abogado contó que Barrientos manifestó desde un primer momento su intención de ponerse a disposición. “Él simplemente habló conmigo. Su interés era presentarse cuanto antes porque obviamente le preocupaba que sea señalado por estas personas”, expresó. Sin embargo, aclaró nuevamente que la declaración del investigado dependerá de los próximos pasos que adopte el Ministerio Público Fiscal.

“Mi tarea se basa en eso: de ahora en más, controlar la investigación y, obviamente, si la Fiscalía avanza con imputación, será el momento en que él tenga que prestar la declaración”, señaló Berón. De esta manera, la defensa aguardará la evaluación de los elementos reunidos antes de definir los pasos procesales que seguirá.

Qué pruebas analiza la Fiscalía

Además de las denuncias efectuadas por los dos futbolistas, el expediente incorporó registros audiovisuales que habrían sido aportados por Patronato y ahora, sumó los teléfonos celulares secuestrados durante el allanamiento. Esos elementos, serán analizados para determinar si existen pruebas que permitan avanzar sobre las responsabilidades individuales en los hechos denunciados.

“Por parte de la defensa tenemos que esperar cómo avanza la investigación por parte de la Fiscalía”, explicó Berón a Elonce. En ese sentido, enumeró los elementos que, según su conocimiento, estaban incorporados hasta el momento: “La Fiscalía cuenta con la denuncia de estos dos jugadores, Alan Sosa y Facundo Díaz, y con unos videos que se aportaron por parte del club”, dijo.

El abogado concluyó que la posición de la defensa dependerá de las medidas que adopten los investigadores. “Verá con qué otro elemento la Fiscalía intentará o avanzará. Es decir, nosotros tenemos que esperar cómo avanza la Fiscalía y luego de eso nosotros tomaremos nuestra postura”, afirmó.

Así, mientras continúa el análisis de los celulares y del material audiovisual, Barrientos permanece bajo investigación y, según precisó su defensor, sin una imputación formal hasta el momento.