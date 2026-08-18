Postales de una jornada lluviosa en Paraná: cuándo mejorará el tiempo

REDACCIÓN ELONCE
La lluvia, el cielo cubierto y el frío marcaron este martes en Paraná. El pronóstico anticipa una mejora temporaria, aunque las precipitaciones podrían regresar el jueves.
La lluvia volvió a ser protagonista este martes en Paraná, donde la jornada comenzó con cielo completamente cubierto, bajas temperaturas y precipitaciones que se mantuvieron durante buena parte de la mañana. Calles mojadas, paraguas y un movimiento condicionado por el tiempo conformaron las postales de otro día gris en la capital entrerriana.
El panorama estuvo acompañado por temperaturas propias de una jornada invernal. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes se espera una mínima de 9 grados y una máxima de apenas 12 grados, con una probabilidad de precipitaciones de entre el 40% y el 70% durante la mañana y la tarde.
Además, el viento se mantuvo presente, con velocidades previstas de entre 13 y 22 kilómetros por hora y ráfagas que podían alcanzar entre 42 y 50 kilómetros por hora. Para la noche, en cambio, el organismo anticipa cielo mayormente nublado, pero sin probabilidad significativa de nuevas precipitaciones.
Paraná bajo alerta por tormentas
La inestabilidad coincidió con la vigencia de una alerta amarilla por tormentas para el departamento Paraná durante la mañana y la tarde de este martes. El aviso también alcanzó a otros departamentos entrerrianos.
El SMN advirtió que podían registrarse lluvias y tormentas intermitentes, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante precipitación en períodos breves, ráfagas, actividad eléctrica y eventual caída de granizo.
Las condiciones obligaron a quienes salieron de sus casas a hacerlo con paraguas y abrigo. El agua acumulada y las calzadas mojadas también demandaron mayor precaución para circular por distintos sectores de la ciudad.
Cómo seguirá el tiempo en Paraná
El pronóstico muestra una mejora temporaria para este miércoles 19 de agosto. El SMN anticipa una mínima de 10 grados y una máxima de 14, con probabilidades de precipitaciones de entre 10% y 40% durante la madrugada y nuevamente hacia la noche.
Durante la mañana y la tarde del miércoles predominaría el cielo mayormente nublado, pero la posibilidad de lluvias disminuiría a valores de entre 0% y 10%. Será, de esta manera, una pausa en la seguidilla de precipitaciones que afectó a la región.
Sin embargo, la estabilidad duraría poco. Para el jueves 20 se prevé nuevamente una jornada lluviosa, principalmente durante la mañana y la tarde, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40% y el 70%. Las temperaturas oscilarían entre los 8 y los 18 grados.
Cuándo volverá el sol
El cambio más marcado llegaría el viernes 21, cuando finalmente desaparecerían las probabilidades de lluvia. Para esa jornada se espera una mínima de 10 grados, una máxima de 19 y cielo parcialmente nublado.
El fin de semana también se presentaría sin precipitaciones, aunque con un importante descenso de las temperaturas. Para el sábado se anticipan 4 grados de mínima y 13 de máxima, mientras que el domingo los registros oscilarían entre 5 y 13 grados.
La tendencia continuaría durante el lunes, con una mínima estimada nuevamente en 4 grados y una máxima de apenas 11. De esta manera, tras varios días caracterizados por la humedad y las lluvias, el tiempo comenzaría a estabilizarse hacia el viernes, pero acompañado por un marcado descenso térmico durante el fin de semana.