Se acerca la 44ª Peregrinación de los Pueblos: cuándo será y cómo prepararse

REDACCIÓN ELONCE
La tradicional caminata desde Hasenkamp hasta Paraná se realizará el 16 y 17 de octubre. El padre Daniel Ponce brindó detalles sobre la preparación, el recorrido y las recomendaciones para los peregrinos.
La 44ª Peregrinación de los Pueblos ya tiene todo listo para una nueva edición, que se desarrollará los próximos 16 y 17 de octubre desde Hasenkamp hasta Paraná. A 11 días de la tradicional caminata, el párroco de Hasenkamp, Daniel Ponce, destacó ante Elonce el entusiasmo con el que se prepara la comunidad y explicó las recomendaciones para quienes participen.
"Nos estamos preparando con mucho entusiasmo y alegría", expresó el sacerdote, quien explicó que el trabajo comenzó en mayo bajo el lema "Peregrinos con María, hacia un mundo más humano". Según señaló, la consigna fue elegida en relación con la primera encíclica del papa León XIV y como una forma de preparar espiritualmente la visita del pontífice a la Argentina.
En ese sentido, Ponce destacó que una de las intenciones de la peregrinación será pedir por los frutos de la visita pastoral de León XIV. "Viene como pastor, como sucesor de Pedro, a confirmarnos en la fe", sostuvo, y consideró que su llegada puede contribuir a renovar la esperanza y fortalecer espiritualmente a los peregrinos.
Cómo prepararse para la caminata
La salida está prevista para las 17 horas del jueves 16 de octubre, desde la ermita de Hasenkamp, rumbo a Paraná. La imagen cabecera tiene previsto arribar al Santuario de La Loma alrededor de las 18 horas del viernes 17, mientras que la llegada del grueso de los peregrinos se espera para las 19 horas, momento en que se realizará la misa de coronación de la peregrinación.
El sacerdote recomendó realizar una preparación tanto espiritual como física para afrontar los kilómetros de la peregrinación. En las redes sociales de la organización se pueden encontrar materiales vinculados con el lema de este año y contenidos destinados a darle un sentido trascendente a la experiencia.
En cuanto a los elementos necesarios para el recorrido, Ponce aconsejó llevar ropa liviana y clara, medias de repuesto, agua, gorro, protector solar y una capa para la lluvia. También recomendó contar con una identificación que permita informar datos importantes ante una eventual emergencia. La organización dispondrá además de áreas de salud, aguateros, servidores y vehículos colectores para asistir a quienes necesiten interrumpir el recorrido. También habrá un camión para trasladar mochilas identificadas y distintos puntos de abastecimiento a lo largo del camino.
Una peregrinación abierta y con acompañamiento
Ponce remarcó que la peregrinación no tiene costo ni requiere inscripción, por lo que pueden participar personas que concurran individualmente o junto a grupos parroquiales. "No se trata solamente de venir a hacer la peregrinación y completar el recorrido", explicó, y llamó a cada persona a vivir el recorrido de acuerdo con sus posibilidades.
"Cada uno tiene que resolver esto en su interior. Más allá del tramo que haga, todo es válido para la Virgen, para nuestra Madre", afirmó. En esa línea, destacó la importancia de actuar con prudencia y no exigirse más allá de lo que cada peregrino pueda afrontar.
La organización agradeció además el acompañamiento de la Policía de Entre Ríos, Bomberos, hospitales, Ministerio de Salud, municipios y equipos de tránsito que colaborarán durante el recorrido.