Un automóvil Ford Fiesta chocó contra un árbol y una joven de 19 años resultó lesionada en un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de las calles Isidoro Blaisten y Campo de los Deportes, en Concordia. En el vehículo viajaban dos jóvenes, una de ellas menor de edad, y personal policial de comisaría primera intervino para establecer las circunstancias del accidente.

De acuerdo con las primeras actuaciones policiales, el automóvil circulaba por calle Isidoro Blaisten en sentido este-oeste cuando, por causas que se investigan, la conductora perdió el control del rodado e impactó contra un árbol ubicado sobre la vereda sur.

Como consecuencia del choque, la acompañante, de 19 años, manifestó dolor en una de sus piernas y debió recibir asistencia médica. Posteriormente, fue trasladada en ambulancia al Hospital Felipe Heras, donde quedó a disposición de los profesionales para su evaluación.

La Policía informó que se aguardaba el correspondiente informe médico para determinar el carácter de las lesiones sufridas por la joven. En tanto, los efectivos realizaron las actuaciones de rigor para esclarecer las causas del siniestro vial.

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