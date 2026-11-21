Un motociclista de 22 años fue trasladado al hospital después de protagonizar un choque con un automóvil en General Ramírez. Según informó la Jefatura Departamental Diamante, las lesiones que sufrió no fueron de consideración.

La colisión se produjo en la intersección de las calles Colón e Ituzaingó. En el siniestro participaron un Renault Clío y una motocicleta Guerrero G100 Trip.

El automóvil era conducido por un joven de 18 años, mientras que el hombre de 22 circulaba en la moto. Las circunstancias del impacto quedaron sujetas a las pericias correspondientes.

Cómo circulaban los vehículos antes del choque

De acuerdo con la información recabada por la Policía, el Renault transitaba por calle Colón en sentido suroeste-noreste. La motocicleta avanzaba por Ituzaingó de noroeste a sureste.

Ambos vehículos colisionaron al llegar al cruce. El parte no estableció responsabilidades y señaló que la mecánica del siniestro es materia de investigación.

Los efectivos de la Comisaría General Ramírez realizaban tareas de prevención cuando recibieron el aviso. Tras dirigirse al lugar, constataron el choque e iniciaron las actuaciones.

El motociclista recibió atención en el hospital

Personal de salud del hospital local acudió a la esquina para asistir al conductor de la Guerrero. Luego dispuso su traslado al establecimiento para una evaluación médica.

De acuerdo con lo informado por la Jefatura Departamental Diamante, el médico de Policía determinó que las lesiones no eran de consideración. No se precisó qué tipo de heridas presentaba el joven.

La información oficial tampoco detalló daños en los vehículos ni indicó si el conductor del automóvil necesitó asistencia. Las actuaciones continúan para esclarecer cómo ocurrió el choque en General Ramírez.