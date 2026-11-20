El albañil que sufrió una descarga eléctrica en Paraná y cayó desde un andamio de aproximadamente cinco metros de altura presentó una fractura en una pierna y un golpe en la cabeza, se confirmó a Elonce. El accidente laboral ocurrió en la intersección de las calles Dorrego y Laurencena, mientras el trabajador de 35 años realizaba tareas de construcción.

Según confirmaron familiares a Elonce, el hombre permanecía internado en el Hospital San Martín y será intervenido quirúrgicamente en las próximas horas debido a la lesión que sufrió en una de sus extremidades.

Pese a la gravedad del episodio, sus allegados señalaron que las lesiones no implicarían riesgo para su vida. El trabajador continuaba bajo atención médica y seguimiento profesional.

(Bomberos Voluntarios de Paraná).

Cómo ocurrió el accidente laboral

El hecho se produjo cuando el albañil, que trabajaba sobre un andamio, habría tomado contacto accidentalmente con un cable eléctrico. La presunta descarga provocó que perdiera el equilibrio y cayera desde una altura aproximada de cinco metros.

Tras el accidente, intervinieron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios de Paraná, quienes acudieron ante una emergencia que involucraba un posible contacto eléctrico y una caída desde una altura considerable.

En el lugar, el trabajador manifestó dolores en una pierna y en la espalda, por lo que se solicitó asistencia sanitaria. Posteriormente, una ambulancia lo trasladó al Hospital San Martín, donde los profesionales médicos evaluaron las lesiones y dispusieron su atención.