La creciente del río Paraná transformó el paisaje de la Costanera de la capital entrerriana, donde el agua avanzó hasta quedar a menos de dos metros del nivel del paseo. Este viernes 20 de noviembre, las cámaras de Elonce registraron imágenes que permitieron apreciar la magnitud del fenómeno.

Según los datos de Prefectura Naval Argentina, el río Paraná alcanzó los 5,69 metros a las 18, frente al puerto local. La medición representó un descenso de apenas un centímetro respecto del registro de las 12, luego de más de dos meses de creciente.

Las fotografías captadas por Elonce mostraron cómo el agua se aproximó al piso de la Costanera, uno de los espacios públicos más concurridos de Paraná. La comparación visual permitió dimensionar el avance del río y los cambios registrados en las últimas semanas.

La creciente también afectó otros sectores de Paraná

El incremento del nivel del río también provocó anegamientos en distintos puntos de la ciudad. Bajada Grande, Puerto Sánchez, el complejo Thompson y el Balneario Municipal fueron algunos de los sectores donde el agua ganó terreno.

Asimismo, la creciente afectó instalaciones y espacios ribereños de instituciones deportivas, entre ellas el Paraná Rowing Club, el Club Atlético Estudiantes y el Club de Pescadores.

Aunque se registró una leve disminución en la altura del río, el nivel permanece elevado y sus efectos continúan siendo visibles en diferentes sectores costeros de la capital entrerriana.