El Colegio Nuestra Señora del Huerto de Paraná realizó su muestra anual de experiencias escolares significativas, una jornada en la que los alumnos del nivel inicial y primario compartieron con sus familias los trabajos y proyectos desarrollados durante el ciclo lectivo.

La propuesta reunió a docentes, estudiantes y familiares en una actividad que tuvo como eje transversal el libro del Génesis y los siete días de la creación. A partir de ese relato bíblico, los chicos trabajaron sobre el cuidado de la casa común, la responsabilidad del ser humano frente a la naturaleza y la importancia de preservar los recursos naturales.

La directora de la institución, Marcela Godoy, explicó que la muestra representó el trabajo realizado durante todo el año en los distintos espacios curriculares y destacó especialmente la dimensión pastoral que atravesó las actividades.

“La muestra de experiencias escolares significativas de este año representa el trabajo de los docentes de todo el año en los distintos espacios curriculares en los dos niveles de la escuela, nivel inicial y nivel primario. Atravesado este año especialmente por la dimensión pastoral”, señaló.

El Génesis como eje transversal de la muestra escolar

Godoy explicó que los alumnos trabajaron sobre el texto bíblico de la creación y reflexionaron acerca del papel del ser humano en el cuidado del mundo.

“Los chicos han trabajado sobre el texto del Génesis de la Biblia, reflexionando cómo el hombre es el encargado de cuidar la casa común que nos ha regalado Dios y también de administrar en cierto sentido los recursos naturales”, indicó.

La propuesta contempló los siete días de la creación y culminó con una instancia de contemplación de todo lo creado, vinculada también con el nacimiento de Jesús.

“El libro del Génesis trabajado en los siete días de la creación, y en un último día, que es lo que vamos a vivir ahora, que es la contemplación de todo lo creado y también ese regalo más lindo que nos hace Dios, que es el nacimiento de su hijo, por todos nosotros”, expresó la directora.

El proyecto involucró distintas materias de la currícula escolar. Lengua, Matemática, Inglés y Catequesis, entre otras áreas, abordaron el contenido desde diferentes perspectivas, con producciones y actividades realizadas por los estudiantes.

La participación de las familias y el trabajo de los docentes

Las vicedirectoras Gabriela Golman y Claudia Camaño también destacaron la importancia de abrir las puertas de la institución para que las familias pudieran conocer y apreciar el trabajo desarrollado durante el año.

Golman valoró el acompañamiento de la comunidad educativa y la posibilidad de compartir las producciones de los alumnos. “La idea era mostrar un poquito todo el trabajo que los chicos vienen haciendo durante todo este año. Así que estamos todos muy contentos por la familia que nos acompaña en esta noche”, manifestó.

Por su parte, Camaño remarcó que la muestra fue protagonizada por los propios estudiantes y reconoció la tarea de los docentes en el desarrollo de cada propuesta.

“La idea era abrir nuevamente las puertas a todas las familias para que observen, para que aprecien todo el trabajo que han hecho nuestras queridas docentes durante todo el año y nuestros queridos alumnos, porque esto se pone en marcha, esta muestra es de los niños”, sostuvo.

La institución cuenta con alrededor de 400 alumnos en el nivel inicial y primario, distribuidos en divisiones que funcionan en los turnos mañana y tarde. Durante la jornada también hubo propuestas gastronómicas para compartir, con choripanes, empanadas y panchos, en un clima festivo que acompañó el encuentro entre las familias y la comunidad escolar.

La identidad del Colegio Nuestra Señora del Huerto

Las autoridades también se refirieron a la continuidad del ideario institucional y al legado de las Hermanas del Huerto, que ya no residen en Paraná, pero mantienen su presencia en el acompañamiento pastoral de la comunidad.

Camaño explicó que actualmente la escuela pertenece a la comunidad de Catedral y atraviesa una transición hacia el ámbito del Arzobispado.

“Las Hermanas del Huerto, si bien no viven acá en el colegio como antes, nos han dejado un legado importantísimo que es seguir con esta mirada”, señaló.

Aunque las religiosas dejaron de vivir en la ciudad hace algunos años, continúan acompañando las actividades de la institución desde el ámbito pastoral.