Estilo Vargas presentó su nuevo videoclip, una propuesta que fusiona el chamamé con la cumbia santafesina y que cuenta con la participación de Horacio Gaitán, exintegrante de La Contra. La agrupación entrerriana compartió detalles de esta colaboración durante su visita a Buenas Noches de Elonce, programa que también acompañó con su música en vivo.

El proyecto reúne dos canciones del repertorio tropical, reinterpretadas con arreglos propios de la banda. La iniciativa forma parte de una búsqueda artística que el conjunto lleva adelante para explorar nuevos sonidos sin abandonar su identidad chamamecera.

“Se largó un nuevo video, con arreglos propios de la banda. Tienen que escucharlo, tienen que mirarlo”, expresó Gabriela Vargas, quien también destacó el vínculo artístico que construyeron con Gaitán durante la realización del material.

Cómo surgió la fusión entre el chamamé y la cumbia santafesina

La posibilidad de trabajar junto al cantante surgió a partir de los encuentros que compartieron en distintos eventos musicales. Las conversaciones entre los artistas dieron lugar a una propuesta que buscó reunir dos géneros populares y llevar canciones conocidas a una nueva interpretación.

“Nosotros estamos recorriendo la fusión al de traer temas al chamamé. Pensamos que estaría bueno armar algo de la cumbia y el chamamé, y surgió esta fusión”, recordó Gabriela.

La colaboración permitió combinar las características musicales de ambos estilos y aprovechar los recursos vocales e instrumentales de los artistas. El resultado fue una producción en la que cada intérprete aportó desde su propia trayectoria.

Dos canciones con una nueva impronta musical

El material incluye las canciones “Sal de mi vida”, interpretada por Horacio Gaitán, y “Te perdoné tantas veces”, popularizada por Dalila. Ambas fueron adaptadas con arreglos de Estilo Vargas, en una propuesta que incorpora elementos característicos del chamamé.

Estilo Vargas ft Horacio Gaitan | Sal de mi vida-Te perdone tantas veces (ENGANCHADO) Video Oficial.

“Él canta su tema y nosotros hacemos las voces, los arreglos, todo. El de Dalila lo cantamos las mujeres y él hace arreglos y aportes también”, explicó la artista sobre la distribución de las interpretaciones.

Con humor, Gabriela también hizo referencia a la temática sentimental que comparten ambas composiciones. “Nos gusta la sesión despechada”, comentó entre risas, antes de manifestar su satisfacción por el resultado del trabajo: “Surgió esa fusión y quedó espectacular”.

Piedras Blancas, el escenario elegido para el videoclip

La producción audiovisual tuvo como escenario a Piedras Blancas, localidad del departamento La Paz, donde la agrupación encontró el espacio para registrar las imágenes que acompañan las interpretaciones musicales.

Durante su paso por Buenas Noches, Gabriela Vargas agradeció el acompañamiento de la comunidad y la predisposición que encontraron para concretar la filmación. La elección del lugar también permitió incorporar paisajes entrerrianos a una producción que combina distintas expresiones de la música popular.

“La gente de Piedras Blancas tuvo un lindo gesto con nosotros, el decirnos: ‘Vengan acá, tienen el espacio’”, recordó la cantante, quien valoró la colaboración recibida durante la grabación del videoclip.

Estilo Vargas presentó su nuevo videoclip con Horacio Gaitán

Estilo Vargas acompañó con su música a Buenas Noches

La presentación del nuevo material también estuvo atravesada por los recuerdos y el vínculo que la agrupación mantiene desde sus comienzos con Buenas Noches de Elonce. Sus integrantes recordaron aquellas primeras visitas al programa, cuando todavía se presentaban como Las Hermanas Vargas.

“Súper felices de una vez más poder estar en Buenas Noches y de ese voto de confianza desde que estábamos en los comienzos. Hace bastante que nos abriste las puertas”, expresó Gabriela al recordar los primeros años de su recorrido artístico.

Entre anécdotas, conversaciones y actuaciones en vivo, Estilo Vargas acompañó con su música una nueva emisión del programa. La visita permitió compartir con los televidentes una etapa de su crecimiento artístico, marcada por la incorporación de nuevos sonidos, las colaboraciones y la búsqueda de propuestas que mantienen al chamamé como protagonista.